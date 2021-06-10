Баста може виступити в Києві. Олександр Ткаченко підтвердив, що реперу дозволено в'їзд в Україну
Після того, як в 2015 році репер незаконно відвідав окупований Крим, йому заборонили в'їзд до України. Минулої осені строк дії заборони минув
Російський репер Василь Вакуленко, відомий як Баста, який раніше випустив кліп на трек "Війна" після приїзду в Україну, може виступити в Києві вже цього літа. Термін заборони на в'їзд скандального артиста в країну закінчився, тому обмеження Служби безпеки на нього більше не діють. Це підтвердив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також розповів, що насправді думає про виступи російських зірок в Україні.
В інтерв'ю "24 каналу", Олександр Ткаченко зазначив, що не дуже добре ставиться до виступів артистів з Росії в Україні.
"Не зовсім добре, тому що вважаю, що це, по-перше, заважає українським артистам розвиватися. Велика їх кількість раніше точно не йшла на благо для створення українського музичного продукту. Зараз його стало набагато менше", – сказав Олександр Ткаченко.
Також Ткаченко згадав ще одну недавню заборону СБУ на в'їзд до України іншого скандального репера.
"СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь строк закінчився, і Баста може сюди заїхати", – сказав Олександр Ткаченко.
Баста дійсно збирається виступити в Києві в червні. Було анонсовано, що концерт репера відбудеться 25 і 26 червня 2021 в клубі Stereo Plaza. Це буде перший виступ артиста в Києві за останні чотири роки.
Нагадаємо, що 4 вересня 2017 року Басті був заборонений в'їзд до України терміном на три роки. Причиною тому стало незаконне перетинання кордону України під час відвідин Криму з концертами. Восени минулого року артиста виключили зі списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці.
Дізнайтеся в сюжеті, чому російській блогерці заборонили в'їзд в Україну:
Нагадаємо, що в травні репер Баста вже законно в'їхав в Україну.
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