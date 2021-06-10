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Баста може виступити в Києві. Олександр Ткаченко підтвердив, що реперу дозволено в'їзд в Україну

Сьогодні, 15:13

Після того, як в 2015 році репер незаконно відвідав окупований Крим, йому заборонили в'їзд до України. Минулої осені строк дії заборони минув

Баста
Баста
Фото: Скріншот з YouTube

Російський репер Василь Вакуленко, відомий як Баста, який раніше випустив кліп на трек "Війна" після приїзду в Україну, може виступити в Києві вже цього літа. Термін заборони на в'їзд скандального артиста в країну закінчився, тому обмеження Служби безпеки на нього більше не діють. Це підтвердив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також розповів, що насправді думає про виступи російських зірок в Україні.

В інтерв'ю "24 каналу", Олександр Ткаченко зазначив, що не дуже добре ставиться до виступів артистів з Росії в Україні.

"Не зовсім добре, тому що вважаю, що це, по-перше, заважає українським артистам розвиватися. Велика їх кількість раніше точно не йшла на благо для створення українського музичного продукту. Зараз його стало набагато менше", – сказав Олександр Ткаченко.

Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Фото: Facebook

Також Ткаченко згадав ще одну недавню заборону СБУ на в'їзд до України іншого скандального репера.

"СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь строк закінчився, і Баста може сюди заїхати", – сказав Олександр Ткаченко.

Баста дійсно збирається виступити в Києві в червні. Було анонсовано, що концерт репера відбудеться 25 і 26 червня 2021 в клубі Stereo Plaza. Це буде перший виступ артиста в Києві за останні чотири роки.

Нагадаємо, що 4 вересня 2017 року Басті був заборонений в'їзд до України терміном на три роки. Причиною тому стало незаконне перетинання кордону України під час відвідин Криму з концертами. Восени минулого року артиста виключили зі списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці.

Дізнайтеся в сюжеті, чому російській блогерці заборонили в'їзд в Україну:

Нагадаємо, що в травні репер Баста вже законно в'їхав в Україну.

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