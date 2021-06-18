Лидер российской группы Земляне попал в черный список Минкульта

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского музыканта Сергея Скачкова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны

Сергей Скачков из группы "Земляне" попал в "черный список" Минкульта Украины Фото: instagram.com/zemlyane_group

Лидера известной советской и российской группы "Земляне" Сергея Скачкова внесли в "черный список" Минкульта Украины. Музыкант попал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

Данное решение было принято на основании обращения СБУ 2 июня. При этом не известно, что стало причиной того, что Скачков попал в бан Минкульта.

Известно, что "Земляне" в 2014 году выступали в Крыму во время так называемого референдума. Спустя два года коллектив также давал концерты на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, что в начале этого года в "черный список" Минкульта попали две российские певицы Алена Апина и Юлия Беретта из группы "Стрелки".

Первая в 2017 году попала базу "Миротворца" после концерта в Архангельске, когда она выступила на фоне надписи "Крым наш". Тогда певица получила запрет на въезд в Украину.

А экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта после оккупации Крыма несколько раз посещала полуостров, а фото оттуда постила в соцсетях.

Группа "Земляне" считается одним из самых известный и популярных коллективов СССР. Самые известные песни группы – "Трава у дома" и "Каскадёры".

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