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Кондратюк про концерти російських зірок в Україні: Це все одно, що ср*ти на голову

Сьогодні, 13:42

Український продюсер вважає, що впускати російських артистів в Україну не можна

Нещодавно стало відомо, що російський репер Моргенштерн найняв адвоката, тому що попереду у нього кілька концертів в Україні, а СБУ внесли артиста в "чорний список", заборонивши йому в'їзд на територію нашої країни.

Моргенштерн сподівається "відновити справедливість", а організатори не скасовують концерти, анонсовані на початок червня. Ба більше, квитки на шоу все ще не зняли з продажу.

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував ситуацію з Моргенштерном і взагалі всіма російськими артистами, які хочуть виступати в Україні.

Скріншот: facebook.com.segodnya.ua/ua

"Впускати російських артистів в Україну до звільнення Криму від російської окупації та повернення контролю над східним кордоном – це все одно, що ср....ти собі на голову!" – висловився Кондратюк під одним з постів у Facebook.

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В коментарях у продюсера поцікавилися також щодо Андрія Макаревича, на що той написав, що не може дати точної відповіді.

Скріншот: facebook.com.segodnya.ua/ua

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