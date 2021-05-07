Кондратюк про концерти російських зірок в Україні: Це все одно, що ср*ти на голову
Український продюсер вважає, що впускати російських артистів в Україну не можна
Нещодавно стало відомо, що російський репер Моргенштерн найняв адвоката, тому що попереду у нього кілька концертів в Україні, а СБУ внесли артиста в "чорний список", заборонивши йому в'їзд на територію нашої країни.
Моргенштерн сподівається "відновити справедливість", а організатори не скасовують концерти, анонсовані на початок червня. Ба більше, квитки на шоу все ще не зняли з продажу.
Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував ситуацію з Моргенштерном і взагалі всіма російськими артистами, які хочуть виступати в Україні.
"Впускати російських артистів в Україну до звільнення Криму від російської окупації та повернення контролю над східним кордоном – це все одно, що ср....ти собі на голову!" – висловився Кондратюк під одним з постів у Facebook.
В коментарях у продюсера поцікавилися також щодо Андрія Макаревича, на що той написав, що не може дати точної відповіді.
Раніше "Жадан і Собаки" скасували концерт у Дніпрі після зриву виступу в Харкові.
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