Українці поставили Сергія Безрукова на місце: Ти помер як артист

Українські користувачі мережі за словом у кишеню не полізли і неделікатно відповіли московській зірці

Фото: Сьогодні

Українці зацькували російського актора Сергія Безрукова після його висловлювань про політичну ситуацію в Україні.

47-річна зірка серіалу "Бригада" у недавньому інтерв'ю на YouTube-каналі "Антоніми" пошкодував українських шанувальників і зазначив, що йому нерідко приходять повідомлення від українців, яким "набридло те, що відбувається в країні".

Крім іншого, Безруков заявив, що його українські шанувальники "ненавидять всю тамтешню владу", "моляться за те, щоб нарешті це все закінчилося" і він зміг приїхати у нашу країну на гастролі.

Українці за словом у кишеню не полізли і неделікатно відповіли московській зірці.

Гидота

Нехай себе пошкодує! Уявив себе "великим", а насправді звичайна посередність!

Актор однієї ролі

Скріншот: "Сьогодні"

Людина без принципів

Без вас сонце світить!

Ніхто тебе в Україні не чекає! Ми щасливі без вас! Росія велика, там коси бабло

Скріншот: "Сьогодні"

Ти помер як артист для більшості українців

Гидота, а не людина

Нам наплювати на твою думку!

Нагадаємо, Сергій Безруков потрапив у базу "Миротворця" в 2017 році за незаконний візит до окупованого Криму.

Як актор він прославився після виконання ролі Саші Білого у кримінальній сазі "Бригада" (2002). Також знімався в таких фільмах: "Ділянка" (2003), "Московська сага" (2004), "Єсенін" (2005), "Майстер і Маргарита" (2005), "Пушкін. Остання дуель "(2006), "Канікули суворого режиму" (2009), "Висоцький. Дякую, що живий" (2011), "Годунов" (2018), "Заповідник" (2018). У 2008 році отримав звання Народного артиста Росії.

Нещодавно російський артист Андрій Макаревич після гастролей в Україні попрощався з Києвом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися