Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Українці поставили Сергія Безрукова на місце: Ти помер як артист

Сьогодні, 06:57

Українські користувачі мережі за словом у кишеню не полізли і неделікатно відповіли московській зірці

Фото: Сьогодні

Українці зацькували російського актора Сергія Безрукова після його висловлювань про політичну ситуацію в Україні.

47-річна зірка серіалу "Бригада" у недавньому інтерв'ю на YouTube-каналі "Антоніми" пошкодував українських шанувальників і зазначив, що йому нерідко приходять повідомлення від українців, яким "набридло те, що відбувається в країні".

Крім іншого, Безруков заявив, що його українські шанувальники "ненавидять всю тамтешню владу", "моляться за те, щоб нарешті це все закінчилося" і він зміг приїхати у нашу країну на гастролі.

Українці за словом у кишеню не полізли і неделікатно відповіли московській зірці.

  • Гидота
  • Нехай себе пошкодує! Уявив себе "великим", а насправді звичайна посередність!
  • Актор однієї ролі
Скріншот: "Сьогодні"
  • Людина без принципів
  • Без вас сонце світить!
  • Ніхто тебе в Україні не чекає! Ми щасливі без вас! Росія велика, там коси бабло
Скріншот: "Сьогодні"
  • Ти помер як артист для більшості українців
  • Гидота, а не людина
  • Нам наплювати на твою думку!

Нагадаємо, Сергій Безруков потрапив у базу "Миротворця" в 2017 році за незаконний візит до окупованого Криму.

Як актор він прославився після виконання ролі Саші Білого у кримінальній сазі "Бригада" (2002). Також знімався в таких фільмах: "Ділянка" (2003), "Московська сага" (2004), "Єсенін" (2005), "Майстер і Маргарита" (2005), "Пушкін. Остання дуель "(2006), "Канікули суворого режиму" (2009), "Висоцький. Дякую, що живий" (2011), "Годунов" (2018), "Заповідник" (2018). У 2008 році отримав звання Народного артиста Росії.

Нещодавно російський артист Андрій Макаревич після гастролей в Україні попрощався з Києвом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Російський актор Безруков пошкодував українців: "Вони ненавидять владу і всіх цих миротворців" Українка, яка викинула паспорт, потрапила у "Миротворець": що про неї пишуть (оновлено) Депутатка з Одеси запропонувала встановити пам'ятник "Беркуту" і потрапила в "Миротворець" Зірка серіалу Школа потрапила в базу Миротворця: Я не зобов'язана любити свою країну
Сергій Безруков миротворець
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль

Популярні статті

Вчора, 20:06Здорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Вчора, 19:30Зірково

Сергій Притула став батьком втретє

Вчора, 19:00Смачно

Класичний рецепт кексів у формочках

Вчора, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Вчора, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Вчора, 12:35Фаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

Вчора, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

24 травняЗірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

24 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

23 травняЗірково

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце в трендах YouTube

23 травняЗірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

23 травняЗірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

23 травняЗірково

Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

23 травняЗірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Астрологи раскрыли самый хитрый знак Зодиака
Астрологи раскрыли самый хитрый знак Зодиака
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
9 звезд Голливуда со славянскими корнями
9 звезд Голливуда со славянскими корнями
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти