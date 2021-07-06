Леся Нікітюк в спокусливій мінісукні з корсетом влаштувала фотосесію біля кіоску

Популярна українська телеведуча продовжує дивувати шанувальників екстравагантними фото. Цього разу Леся Нікітюк обрала київський ларьок для фону

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно зробила зачіску Мальвіни, показала шанувальникам нові колоритні фото у своєму фірмовому стилі. Зірка одягнула шикарний ансамбль, що складається з мереживної мінісукні й корсета, а потім вирушила до місцевого кіоску дивувати публіку. Образ ведучої підкреслив і без того її довгі й стрункі ноги.

Новими фото знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Добрий ранок! Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля ларьків". Як вам?" – написала Леся Нікітюк.

Підписники зірки одразу впізнали локацію – фото були зроблені недалеко від кіностудії "Укртелефільм" на Русанівці.

Леся Нікітюк біля кіоску / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники підхопили іронію телеведучої та почали пропонувати свої асоціації до фото.

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"Ох і Леся Іванівна! Щоб всі "дівчата біля ларьків" такі спокусливі були, чоловіки б з дому як коти навесні пощезали, всс до єдиного"

Фото оцінив і колега ведучої, Володимир Остапчук.

Дивіться, як Леся Нікітюк спілкувалася з самим Джаредом Лето:

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк та Сергій Притула позбавили Наталію Могилевську волосся.