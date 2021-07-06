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Леся Нікітюк в спокусливій мінісукні з корсетом влаштувала фотосесію біля кіоску

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 липня, 11:01
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Популярна українська телеведуча продовжує дивувати шанувальників екстравагантними фото. Цього разу Леся Нікітюк обрала київський ларьок для фону
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно зробила зачіску Мальвіни, показала шанувальникам нові колоритні фото у своєму фірмовому стилі. Зірка одягнула шикарний ансамбль, що складається з мереживної мінісукні й корсета, а потім вирушила до місцевого кіоску дивувати публіку. Образ ведучої підкреслив і без того її довгі й стрункі ноги.

Новими фото знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Добрий ранок! Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля ларьків". Як вам?" – написала Леся Нікітюк.

Підписники зірки одразу впізнали локацію – фото були зроблені недалеко від кіностудії "Укртелефільм" на Русанівці.

Леся Нікітюк біля кіоску
Леся Нікітюк біля кіоску / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники підхопили іронію телеведучої та почали пропонувати свої асоціації до фото.

  • "Коли сказали що в кав'ярні буде колишній"
  • "Білосніжка втекла від гномів"
  • "Ох і Леся Іванівна! Щоб всі "дівчата біля ларьків" такі спокусливі були, чоловіки б з дому як коти навесні пощезали, всс до єдиного"

Фото оцінив і колега ведучої, Володимир Остапчук.

Дивіться, як Леся Нікітюк спілкувалася з самим Джаредом Лето:

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк та Сергій Притула позбавили Наталію Могилевську волосся.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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