Леся Нікітюк в спокусливій мінісукні з корсетом влаштувала фотосесію біля кіоску

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно зробила зачіску Мальвіни, показала шанувальникам нові колоритні фото у своєму фірмовому стилі. Зірка одягнула шикарний ансамбль, що складається з мереживної мінісукні й корсета, а потім вирушила до місцевого кіоску дивувати публіку. Образ ведучої підкреслив і без того її довгі й стрункі ноги.
Новими фото знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.
"Добрий ранок! Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля ларьків". Як вам?" – написала Леся Нікітюк.
Підписники зірки одразу впізнали локацію – фото були зроблені недалеко від кіностудії "Укртелефільм" на Русанівці.
Шанувальники підхопили іронію телеведучої та почали пропонувати свої асоціації до фото.
- "Коли сказали що в кав'ярні буде колишній"
- "Білосніжка втекла від гномів"
- "Ох і Леся Іванівна! Щоб всі "дівчата біля ларьків" такі спокусливі були, чоловіки б з дому як коти навесні пощезали, всс до єдиного"
Фото оцінив і колега ведучої, Володимир Остапчук.
Дивіться, як Леся Нікітюк спілкувалася з самим Джаредом Лето:
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк та Сергій Притула позбавили Наталію Могилевську волосся.