Віра Брежнєва і Лариса Доліна потрапили в скандал через участь в незаконному шоу

Зараз в Росії почали активно анонсувати триб'ют-концерт на честь гурту t.A.T.u. Продюсер популярного гурту назвав майбутній захід незаконним

/ Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/larisa.dolina.official

У Москві анонсували концерт-триб'ют присвячений 20-річчя виходу альбому гурту t.A.T.u "200 зустрічною". В афіші заявлені популярні артисти, серед яких Віра Брежнєва і Лариса Доліна. Але продюсер гурту t.A.T.u Іван Шаповалов заявив, що концерт незаконний.

Як розповів Шаповалов в коментарі StarHit, організатори заходу незаконно використовують товарний знак.

"Минуло 20 років, але альбом "200 зустрічною" продовжує звучати і надихати. Ці пісні слухають і переспівують. І навіть організовують триб'ют-шоу... Ми цьому дуже раді. Триб'ют – це данина поваги. Поваги до авторів і виконавців, до всім, хто дав світові t.A.T.u. з незрозумілої причини в мережі анонсується шоу зі словами "Триб'ют" t.A.T.u. без участі і згоди t.A.T.u. Упс. Юля Волкова і Олена Катіна не беруть участі в цьому жодним чином, а організатори не мають формальних прав на використання бренду t.A.T.u.", – заявив продюсер гурту.

Олена Катіна і Юлія Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Шаповалов сподівається на мирне врегулювання питання з авторськими правами. Якщо домовитися не вийде, то продюсер має намір подавати до суду.

Організатори концерту вже встигли відреагувати на заяву Івана Шаповалова.

"Ми ще два місяці тому звернулися безпосередньо до всіх авторів, зокрема до Івана, для отримання прямої згоди і детально висвітлили всі деталі. І це незважаючи на те, що формальне очищення прав на виконання пісень на концертах в Росії виконується автоматично через Російське авторське товариство. Ми маємо намір і далі відкрито і паритетно вести переговори з Іваном", – пояснив режисер та ідейний натхненник шоу Олексій Вовк виданню StarHit.

Як уточнив Олексій, про майбутній концерт Олена Катіна та Юлія Волкова дізналися одними з найперших. Організатор додав, що переговори з солістками гурту про участь в шоу ведуться вже не перший місяць.

Лариса Доліна та Віра Брежнєва скандал навколо концерту поки не коментували.

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