Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Помер Меньшов

Топ-новина

Скандал з Меладзе

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Віра Брежнєва і Лариса Доліна потрапили в скандал через участь в незаконному шоу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 липня, 08:44
Копіювати лінк
Зараз в Росії почали активно анонсувати триб'ют-концерт на честь гурту t.A.T.u. Продюсер популярного гурту назвав майбутній захід незаконним
/ Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/larisa.dolina.official

У Москві анонсували концерт-триб'ют присвячений 20-річчя виходу альбому гурту t.A.T.u "200 зустрічною". В афіші заявлені популярні артисти, серед яких Віра Брежнєва і Лариса Доліна. Але продюсер гурту t.A.T.u Іван Шаповалов заявив, що концерт незаконний.

Як розповів Шаповалов в коментарі StarHit, організатори заходу незаконно використовують товарний знак.

"Минуло 20 років, але альбом "200 зустрічною" продовжує звучати і надихати. Ці пісні слухають і переспівують. І навіть організовують триб'ют-шоу... Ми цьому дуже раді. Триб'ют – це данина поваги. Поваги до авторів і виконавців, до всім, хто дав світові t.A.T.u. з незрозумілої причини в мережі анонсується шоу зі словами "Триб'ют" t.A.T.u. без участі і згоди t.A.T.u. Упс. Юля Волкова і Олена Катіна не беруть участі в цьому жодним чином, а організатори не мають формальних прав на використання бренду t.A.T.u.", – заявив продюсер гурту.

Олена Катіна і Юлія Волкова
Олена Катіна і Юлія Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Шаповалов сподівається на мирне врегулювання питання з авторськими правами. Якщо домовитися не вийде, то продюсер має намір подавати до суду.

Організатори концерту вже встигли відреагувати на заяву Івана Шаповалова.

"Ми ще два місяці тому звернулися безпосередньо до всіх авторів, зокрема до Івана, для отримання прямої згоди і детально висвітлили всі деталі. І це незважаючи на те, що формальне очищення прав на виконання пісень на концертах в Росії виконується автоматично через Російське авторське товариство. Ми маємо намір і далі відкрито і паритетно вести переговори з Іваном", – пояснив режисер та ідейний натхненник шоу Олексій Вовк виданню StarHit.

Як уточнив Олексій, про майбутній концерт Олена Катіна та Юлія Волкова дізналися одними з найперших. Організатор додав, що переговори з солістками гурту про участь в шоу ведуться вже не перший місяць.

Лариса Доліна та Віра Брежнєва скандал навколо концерту поки не коментували.

Юля Волкова і Олена Катіна дали інтерв'ю Ксенії Собчак:

Раніше ми розповідали, як минув концерт Тіни Кароль на фестивалі Atlas Weekend.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Показати ще
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Костя до такої міри скромний, інтелігентний і настільки з трепетом ставиться до жінок ... Але щоб якимось чином натякати на те, що він чогось хоче взамін на щось ... Більше того, якщо поставити запитання самій Кароліні, мені здається, вона не зможе пояснити, до чого це все ляпнула"

Валерій Меладзе співак
Більше про конфлікт Меладзе та Лорак
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
00
дній
09
годин
48
хвилин
57
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти