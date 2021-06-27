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Никитюк і Притула позбавили Могилевську волосся (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 06:00
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На початку місяця Наталя Могилевська уклала парі з фітнес-тренеркою Анітою Луценко, за умовами якого вона повинна була схуднути до 26 червня
Леся Никитюк та Сергій Притула підстригли Наталю Могилевську
Леся Никитюк та Сергій Притула підстригли Наталю Могилевську / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На початку цього місяця Наталя Могилевська уклала парі з фітнес-тренеркою Анітою Луценко. За його умовами співачка повинна була схуднути до 26 червня, а в разі поразки – поголитися налисо.

У Instagram-профілі Могилевська опублікувала сторіс, повідомивши, що їй не вдалося скинути потрібну кількість кг.

Наталя Могилевська програла парі Аніті Луценко
Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Після Могилевська виклала відео, в якому ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула ріжуть волосся зірки. "Я б хотіла прокоментувати це, але не маю слів", – написала в пості Наталія Могилевська.

Чи варто говорити, що підписники Наталії не повірили їй, написавши в коментарях, що це жарт і постановка:

  • "Дуже гарно придумана постановка. Наташа не могла не схуднути, не той характер"
  • "А мені здається, це жарт"
  • "Та ну, дівчата, звичайно Наталя не буде обрізати волосся"
Скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До слова, Аніта Луценко уклала парі і з ведучим програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даніелем Салемом. Він повинен до кінця червня скинути 15 кілограмів. Йому Аніта придумала моторошне покарання, якщо він не досягне бажаної цифри. Даніель, який найбільше боїться замкнутих просторів, буде на годину закопаний під землю.

Наталя Могилевська зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми розповідали, що Наталя Могилевська очолить журі шоу Співають всі на телеканалі "Україна".

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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