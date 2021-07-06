Гвен Стефані поділилася фотографіями зі свого таємного весілля

Вчора стало відомо, що американська співачка Гвен Стефані вийшла заміж за музиканта Блейка Шелтона, з яким разом вже близько шести років. Таємна церемонія відбулася на ранчо співака в Оклахомі, де Шелтон спеціально для Гвен побудував каплицю.
Сьогодні Гвен поділилася кількома фотографіями з весілля, опублікувавши їх в Instagram.
3 липня 2021. Мрії стають реальністю, – написала в пості Гвен Стефані.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Співачка також запостила декілька кадрів в сторіс і показала свою весільну сукню. Вона вибрала практичне вбрання від Vera Wang з корсетним верхом і подвійною спідницею з італійського шовкового крепу і тюлю – щоб зручніше було танцювати та веселитися.
Розкішна сукня нареченої також прикрашена розшитими кристалами і паєтками від талії вниз по спідниці.
Що стосується взуття, то наречена віддала перевагу чобіткам на шпильках з гострими носками від Le Silla. Пара прикрашена кристалами Swarovski.
Гвен Стефані у стосунках з Блейком Шелтоном близько шести років. Разом пара виховує трьох синів Гвен – Кінгстона, Зума і Аполло від її першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла 2002 року.
Про найгучніші весілля за останній рік дивіться в сюжеті:
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