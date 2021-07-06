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Гвен Стефані поділилася фотографіями зі свого таємного весілля

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 липня, 09:48
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Співачка Гвен Стефані виходила заміж в сукні з подвійною спідницею і чоботях з кристалами – дивіться чарівні фото
Гвен Стефані показала фото з весілля з Блейком Шелтоном
Гвен Стефані показала фото з весілля з Блейком Шелтоном / Фото: instagram.com/gwenstefani

Вчора стало відомо, що американська співачка Гвен Стефані вийшла заміж за музиканта Блейка Шелтона, з яким разом вже близько шести років. Таємна церемонія відбулася на ранчо співака в Оклахомі, де Шелтон спеціально для Гвен побудував каплицю.

Сьогодні Гвен поділилася кількома фотографіями з весілля, опублікувавши їх в Instagram.

3 липня 2021. Мрії стають реальністю, – написала в пості Гвен Стефані.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Співачка також запостила декілька кадрів в сторіс і показала свою весільну сукню. Вона вибрала практичне вбрання від Vera Wang з корсетним верхом і подвійною спідницею з італійського шовкового крепу і тюлю – щоб зручніше було танцювати та веселитися.

Розкішна сукня нареченої також прикрашена розшитими кристалами і паєтками від талії вниз по спідниці.

Гвен Стефані вийшла заміж за Блейка Шелтона
Фото: instagram.com/gwenstefani

Що стосується взуття, то наречена віддала перевагу чобіткам на шпильках з гострими носками від Le Silla. Пара прикрашена кристалами Swarovski.

Гвен Стефані у стосунках з Блейком Шелтоном близько шести років. Разом пара виховує трьох синів Гвен – Кінгстона, Зума і Аполло від її першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла 2002 року.

Про найгучніші весілля за останній рік дивіться в сюжеті:

Також раніше повідомлялося, що Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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