Гвен Стефані поділилася фотографіями зі свого таємного весілля

Співачка Гвен Стефані виходила заміж в сукні з подвійною спідницею і чоботях з кристалами – дивіться чарівні фото

Гвен Стефані показала фото з весілля з Блейком Шелтоном / Фото: instagram.com/gwenstefani

Вчора стало відомо, що американська співачка Гвен Стефані вийшла заміж за музиканта Блейка Шелтона, з яким разом вже близько шести років. Таємна церемонія відбулася на ранчо співака в Оклахомі, де Шелтон спеціально для Гвен побудував каплицю.

Сьогодні Гвен поділилася кількома фотографіями з весілля, опублікувавши їх в Instagram.

3 липня 2021. Мрії стають реальністю, – написала в пості Гвен Стефані.

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Співачка також запостила декілька кадрів в сторіс і показала свою весільну сукню. Вона вибрала практичне вбрання від Vera Wang з корсетним верхом і подвійною спідницею з італійського шовкового крепу і тюлю – щоб зручніше було танцювати та веселитися.

Розкішна сукня нареченої також прикрашена розшитими кристалами і паєтками від талії вниз по спідниці.

Гвен Стефані вийшла заміж за Блейка Шелтона

Фото: instagram.com/gwenstefani

Що стосується взуття, то наречена віддала перевагу чобіткам на шпильках з гострими носками від Le Silla. Пара прикрашена кристалами Swarovski.

Гвен Стефані у стосунках з Блейком Шелтоном близько шести років. Разом пара виховує трьох синів Гвен – Кінгстона, Зума і Аполло від її першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла 2002 року.

Про найгучніші весілля за останній рік дивіться в сюжеті:

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