Леся Нікітюк змінила зачіску і тепер вона – Мальвіна. Так кажуть її фоловери

Ведуча Леся Нікітюк змінила імідж. Тепер вона блондинка з кучерями! Шанувальники порівняли Лесю з Мальвіною і Барбі

Леся Никитюк похвалилася зміною іміджу / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка раніше розповіла, в яких закладах Києва її найчастіше можна зустріти, оновила свій образ і тепер у неї білі дрібні кучері. Фотографіями з новою зачіскою відома ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дівчата, хочете бути щасливими... не накручуйте себе", – поділилася Леся радою з прихильницями.

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На фото Никитюк позує в короткій блакитній сукні з сітчастим бра і білою нижньою спідницею. Її фоловери відповіли, що така Леся Нікітюк схожа на Мальвіну. А хтось назвав її Барбі.

"Сучасна Мальвіна"

"А ліфчик якийсь інший не можна було вдягнути?"

"Краса"

"Мальвіна"

"На Барбі схожа"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Нещодавно Леся Нікітюк зізналася, що живе за рахунок реклами в соціальних мережах, а на телебаченні майже не заробляє.

За останній рік вона майже не знімалася в шоу і була без роботи. Тому Никитюк не приховує своєї радості від того, що змогла заробляти на соцмережах.

Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павліка – Катерини Реп'яхової, Маші Полякової, а Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.

Дивіться в сюжеті, скільки в Instagram заробляють популярні блогери:

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк прийшла в короткій сукні на день народження Сергія Притули.