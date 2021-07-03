Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Леся Нікітюк змінила зачіску і тепер вона – Мальвіна. Так кажуть її фоловери

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
3 липня, 11:27
Копіювати лінк
Ведуча Леся Нікітюк змінила імідж. Тепер вона блондинка з кучерями! Шанувальники порівняли Лесю з Мальвіною і Барбі
Леся Никитюк похвалилася зміною іміджу
Леся Никитюк похвалилася зміною іміджу / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка раніше розповіла, в яких закладах Києва її найчастіше можна зустріти, оновила свій образ і тепер у неї білі дрібні кучері. Фотографіями з новою зачіскою відома ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дівчата, хочете бути щасливими... не накручуйте себе", – поділилася Леся радою з прихильницями.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

На фото Никитюк позує в короткій блакитній сукні з сітчастим бра і білою нижньою спідницею. Її фоловери відповіли, що така Леся Нікітюк схожа на Мальвіну. А хтось назвав її Барбі.

  • "Сучасна Мальвіна"
  • "А ліфчик якийсь інший не можна було вдягнути?"
  • "Краса"
  • "Мальвіна"
  • "На Барбі схожа"
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Нещодавно Леся Нікітюк зізналася, що живе за рахунок реклами в соціальних мережах, а на телебаченні майже не заробляє.

За останній рік вона майже не знімалася в шоу і була без роботи. Тому Никитюк не приховує своєї радості від того, що змогла заробляти на соцмережах.

Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павліка – Катерини Реп'яхової, Маші Полякової, а Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.

Дивіться в сюжеті, скільки в Instagram заробляють популярні блогери:

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк прийшла в короткій сукні на день народження Сергія Притули.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

Настя Каменських співачка
Як Настя пропрацювала комплекси
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
03
дній
07
годин
52
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти