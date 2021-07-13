Жан Беленюк з голим торсом і Ірина Федишин в обтягуючому костюмі показали, як підтримують форму

Політики і зірки українського шоу-бізнесу активно займаються спортом, щоб тримати себе в формі. Олексій Гончаренко в плавках продемонстрував навички плавця

Жан Беленюк і Ірина Федишин показали, як підтримують форму / Фото: скриншот

До Олімпіади в Токіо залишаються лічені дні, а чекали її більше 5 років. Спортсмени вже пакують валізи, а зірки і політики – б'ють власні рекорди в тренажерних залах, на морі і навіть в міністерських кабінетах. В якій формі політики і зірки шоу-бізнесу – далі в матеріалі.

Депутати в спорті

Ми звикли бачити політиків в ділових костюмах, з краватками. Але зараз вони постануть перед вами навіть в нижній білизні.

І закони пише, і Україну в світі представляє, і в щільному графіку знаходить час для спорту. Нардеп Олексій Гончаренко плаває, качає м'язи – словом, всіма силами намагається привернути електорат і стати зразком для наслідування.

Олексій Гончаренко на відпочинку. "Кілька днів проведу на морі" / Фото: Facebook

У червні народний депутат України Жан Беленюк на роботі в залі під куполом був лише двічі. Заробив звання почесного прогульника Ради. Але виправдовується: сачкує не на дивані, а на базі в Конча-Заспі. В спортзалі.

Жан Беленюк на зборах напередодні Олімпіади-2020 / Фото: Instagram

За його словами, після насичених пленарних засідань, коли інші депутати відпочивають, йому потрібно їхати на тренування. Через кілька днів депутат представить Україну на Олімпіаді в Токіо. Жан Беленюк виступає в категорії 87 кілограмів.

Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

А ось профільний міністр, як швець без чобіт. Сам спортсмен і навіть олімпійський чемпіон, але тренуватися – немає коли, каже Вадим Гутцайт.

Зірки теж люблять спорт – особистий приклад Ірини Федишин

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Зірка естради Ірина Федишин теж подалася в спорт. У залі вона кілька разів в тиждень і вже відмінно розбирається у всіх фітнес-трендах. Співачка зізнається, що працює завжди над своєю поставою, пресом і сідницями.

Хоча календарна спека позначається – політики і зірки намагаються не пропускати тренувань. А нинішнє футбольне Євро і майбутні Олімпійські ігри – ще і мотивують підтримувати свою форму.

Тим часом Настя Каменських позувала в нижній білизні, прикривши груди руками.