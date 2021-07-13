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Максим Галкін продемонстрував м'язисту фігуру і стрибнув у воду як дельфін (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 липня, 12:26
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Сім'я Алли Пугачової щоліта вирушає на море відпочивати. Тільки в цей раз Галкін відпочив сам, без дружини
Максим Галкін
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий і комік Максим Галкін, дочка якого нещодавно підкорила Мережу акторським талантом, днями з'їздив в Європу по роботі. Користуючись можливістю, шоумен встиг і відпочити.

На фото, опублікованому в Instagram, чоловік Алли Борисівни демонструє свою фізичну форму, позуючи в одних плавках. А в короткому ролику Макс Галкін засняв свій стрибок з пірса в воду.

"Перед стрибком. А то тут сумніву пішли, що я пірнав. Що там пірнати-то? Хлобись і готово!" – написав Максим Галкін.

У відповідь колеги й шанувальники Макса Галкіна засипали його компліментами.

  • "Хлопець-дельфін"
  • "Талановита людина, талановита в усьому"
  • "Скоро Олімпіада! Максим уже по дорозі в Токіо"
  • "Ну, Ви, Максим даєте! То по ялинці лазить, то підводним плаванням займаєтеся! Респект!"

Днем раніше Максим Галкін справді заліз на дерево в саду їхнього з Аллою Пугачовою заміського замку, щоб обрізати сухі гілки. Варто відзначити, що шоумен завсідник різних садових робіт і часто проводить там час.

Максим Галкін на дереві / Скріншот Instagram

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше Максим Галкін зворушив Мережу новим відео з дітьми Алли Пугачової.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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