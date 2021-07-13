Максим Галкін продемонстрував м'язисту фігуру і стрибнув у воду як дельфін (відео)

Сім'я Алли Пугачової щоліта вирушає на море відпочивати. Тільки в цей раз Галкін відпочив сам, без дружини

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий і комік Максим Галкін, дочка якого нещодавно підкорила Мережу акторським талантом, днями з'їздив в Європу по роботі. Користуючись можливістю, шоумен встиг і відпочити.

На фото, опублікованому в Instagram, чоловік Алли Борисівни демонструє свою фізичну форму, позуючи в одних плавках. А в короткому ролику Макс Галкін засняв свій стрибок з пірса в воду.

"Перед стрибком. А то тут сумніву пішли, що я пірнав. Що там пірнати-то? Хлобись і готово!" – написав Максим Галкін.

У відповідь колеги й шанувальники Макса Галкіна засипали його компліментами.

"Хлопець-дельфін"

"Талановита людина, талановита в усьому"

"Скоро Олімпіада! Максим уже по дорозі в Токіо"

"Ну, Ви, Максим даєте! То по ялинці лазить, то підводним плаванням займаєтеся! Респект!"

Днем раніше Максим Галкін справді заліз на дерево в саду їхнього з Аллою Пугачовою заміського замку, щоб обрізати сухі гілки. Варто відзначити, що шоумен завсідник різних садових робіт і часто проводить там час.

Максим Галкін на дереві / Скріншот Instagram

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше Максим Галкін зворушив Мережу новим відео з дітьми Алли Пугачової.