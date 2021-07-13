Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Канни-2021

alyona alyona і Каста

Стан МакSим

Найдорожче

Розбірки Джеджули

Співають всі
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали батьками: перші фото з пологового будинку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 13:24
Копіювати лінк
Радісну новину новоспечені батьки повідомили в соцсмережах. У Даші Квіткової та Нікіти Добриніна народився первісток
Даша Квіткова народила сина
Даша Квіткова народила сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Здається, тільки недавно Нікіта Добринін і Даша Квіткова повідомили новину про поповнення в родині , а тепер їх троє! Подружжя стало батьками. У пари народився хлопчик. Про це Добринін і Квіткова розповіли у себе в соцмережах і вже поділилися фото сина.

"Наш малюк, наш богатир! 13.07.2021- кращий день в моєму житті", – написав Добринін в Instagram.

Нікіта Добринін вперше став батьком – Даша Квіткова народила сина
Нікіта Добринін вперше став батьком – Даша Квіткова народила сина / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Поділилася фото новонародженого сина і Даша Квіткова.

"Сьогодні наші серця народилися заново. У 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.760 кг. 56 см", – написала молода мама.

Даша Квіткова опублікувала фото з сином
Даша Квіткова опублікувала фото з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша і Нікіта в травні відзначили першу річницю весілля. Раніше в інтерв'ю Квітки розповідала, що вони з Добриніним планували поповнення в родині, але як зізналася новоспечена мама, все не відразу вийшло.

"Ми з Нікітою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук ... Це був той момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж труси руки. Ми не могли лягти спати, якщо я не зроблю тест і він не покаже хоч щось ", – розповіла дружина Добриніна.

Але на всіх цих тестах тих самих двох смужок не було. У якийсь момент мама Даші порадила дочки не зациклюватися на вагітності і відпустити ситуацію. Відволіктися від думок Даші допомогла поїздка до Львова з друзями, і як пізніше з'ясувалося, дівчина вже була вагітна, але не знала про це. Тоді Квіткова приснився сон, в якому вона робить два тести і обидва показують той самий результат. Після повернення з поїздки Даша зробила тест і побачила довгоочікуваний результат.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":

Раніше Даша Квіткова похвалилася новою машиною за два мільйони гривень. Також пропонуємо згадати історію кохання Даші Квіткової та Нікіти Добриніна.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти