Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали батьками: перші фото з пологового будинку

Радісну новину новоспечені батьки повідомили в соцсмережах. У Даші Квіткової та Нікіти Добриніна народився первісток

Даша Квіткова народила сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Здається, тільки недавно Нікіта Добринін і Даша Квіткова повідомили новину про поповнення в родині , а тепер їх троє! Подружжя стало батьками. У пари народився хлопчик. Про це Добринін і Квіткова розповіли у себе в соцмережах і вже поділилися фото сина.

"Наш малюк, наш богатир! 13.07.2021- кращий день в моєму житті", – написав Добринін в Instagram.

Нікіта Добринін вперше став батьком – Даша Квіткова народила сина / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Поділилася фото новонародженого сина і Даша Квіткова.

"Сьогодні наші серця народилися заново. У 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.760 кг. 56 см", – написала молода мама.

Даша Квіткова опублікувала фото з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша і Нікіта в травні відзначили першу річницю весілля. Раніше в інтерв'ю Квітки розповідала, що вони з Добриніним планували поповнення в родині, але як зізналася новоспечена мама, все не відразу вийшло.

"Ми з Нікітою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук ... Це був той момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж труси руки. Ми не могли лягти спати, якщо я не зроблю тест і він не покаже хоч щось ", – розповіла дружина Добриніна.

Але на всіх цих тестах тих самих двох смужок не було. У якийсь момент мама Даші порадила дочки не зациклюватися на вагітності і відпустити ситуацію. Відволіктися від думок Даші допомогла поїздка до Львова з друзями, і як пізніше з'ясувалося, дівчина вже була вагітна, але не знала про це. Тоді Квіткова приснився сон, в якому вона робить два тести і обидва показують той самий результат. Після повернення з поїздки Даша зробила тест і побачила довгоочікуваний результат.

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