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"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Сьогодні, 16:17

Олександр написав дотепний коментар під постом Ксенії в Instagram

Олександр Еллерт пожартував над своєю коханою, зіркою проєкту "Холостячка" Ксенією Мішиною в соцмережі. Зараз пара з дітьми відпочиває в Домінікані.

Ксенія дуже радіє відпустці і публікує через океан пости про відпочинок, ділячись своїми емоціями з подорожі.

"Який же це кайф – прокидатися не за будильником, а тому що терміново захотілося фруктів. Йти просто світ за очі, зупинятися у кожного красивого кущика і просто спостерігати! Просто насолоджуватися кожною секундою. Вдихати незвичні запахи квітучих рослин. А як по-особливому, сумішшю солі і солодкістю вітру пахнуть дитячі маківки...обожнюю, цей ні з чим не порівнянний запах", – пише Ксенія.

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

У відповідь на це Еллерт дотепно пожартував в коментарях: "Понюхай мою маківку. Там і сіль, і вітер, і ананаса шматок, і крем для засмаги, і все інше, що потрапляє мені в руки".

Його коментар зібрав сотні лайків і реакцій підписники: "Супер", "Клас", "Насмешил", "Читати коментарі Саші під постами Ксюши – мило і смішно".

Нагадаємо, Ксенія Мішина натякнула Олександру Еллерту, куди б хотіла відправитися в медовий місяць.

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