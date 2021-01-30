Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Губки трохи підмалював: син Ксенії Мішиної зробив собі макіяж – відео

Сьогодні, 13:35

Ксенія розповіла, що думає про витівку сина

Не так давно головна героїня проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як проводить час зі своїм коханим Олександром Еллертом і сином Платоном. Тепер актриса вирішила поділитися Instastories кадрами, як її син нафарбував губи червоною помадою.

Платон вирішив вивчити, що є в маминій косметичці і його увагу привернула червона помада.

"Я тут губки трохи пофарбував. Ось тут і ось тут ", – сказав Платон.

Свою реакція на витівку сина Ксенія записала на відео.

"Матусі, скажіть, а ваші дітки фарбують губи, особливо хлопчики? Підходять до вашої косметички, чи беруть вашу помаду, і роблять таке на обличчі, такий кошмар? Як тепер це відмивати? Ти знаєш, що вона водостійка? ", – звернулася актриса до сина.

Син Ксенії Мішиної Платон
Відео: instagram.com/misha.k.ua

Трохи пізніше Ксенія пояснила, що намагається не сварити сина. А такі вчинки Платона вона назвала свободою самовираження.

Раніше ми розповідали, як складаються стосунки Олександра Еллерта з Платоном.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ганна Різатдінова заговорила про "Холостячку" та ідеального чоловіка: "Йти на проєкт?" Еллерт і Мішина чесно зізналися, що їх дико дратує одне в одному: відео Мішина натякнула Еллерту, де хоче провести медовий місяць: фото
Ксенія Мішина Холостячка
Реклама

Новини партнерів

Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами

Популярні статті

Сьогодні, 05:51Психо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

Вчора, 20:29Зірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

Вчора, 19:24Зірково

Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

Вчора, 18:18Смачно

Як приготувати пунш: ТОП-5 рецептів зігрівального напою

Вчора, 13:36Зірково

Скільки мільйонів Єфремов зберігає в банку: його дружина вимагає доступ до грошей

Вчора, 10:46Зірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

Вчора, 10:11Зірково

Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

Вчора, 05:02Психо

Гороскоп на 29 січня: Терезів чекає приємний вечір, а Скорпіонам потрібно усамітнитися

28 січняЗірково

Розпусне 19-те століття і темношкірі аристократи. Чому серіал "Бріджертони" влаштував справжній бум

28 січняСмачно

Рецепти десертів нашвидкоруч: кращі ідеї солодких страв

28 січняМодно

Мільйон гривень! Ми знайшли найдорожчу труну в Києві (репортаж)

28 січняСмачно

Як приготувати печінкові оладки: 7 простих рецептів

28 січняФаново

Жінка вийшла на зв'язок в Zoom, забувши прибрати з полиці пікантну річ (відео)

28 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 січня: Левам потрібен перепочинок, а Стрільців чекає стрімкий день

27 січняЗірково

"Він може стати овочем": син Алібасова про його стан

27 січняЗірково

У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина?

Новини партнерів

Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Алферова рассказала о семейной драме
Алферова рассказала о семейной драме
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти