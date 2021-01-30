Губки трохи підмалював: син Ксенії Мішиної зробив собі макіяж – відео

Ксенія розповіла, що думає про витівку сина

Не так давно головна героїня проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як проводить час зі своїм коханим Олександром Еллертом і сином Платоном. Тепер актриса вирішила поділитися Instastories кадрами, як її син нафарбував губи червоною помадою.

Платон вирішив вивчити, що є в маминій косметичці і його увагу привернула червона помада.

"Я тут губки трохи пофарбував. Ось тут і ось тут ", – сказав Платон.

Свою реакція на витівку сина Ксенія записала на відео.

"Матусі, скажіть, а ваші дітки фарбують губи, особливо хлопчики? Підходять до вашої косметички, чи беруть вашу помаду, і роблять таке на обличчі, такий кошмар? Як тепер це відмивати? Ти знаєш, що вона водостійка? ", – звернулася актриса до сина.

Син Ксенії Мішиної Платон Відео: instagram.com/misha.k.ua

Трохи пізніше Ксенія пояснила, що намагається не сварити сина. А такі вчинки Платона вона назвала свободою самовираження.

Раніше ми розповідали, як складаються стосунки Олександра Еллерта з Платоном.

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