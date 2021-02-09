Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото
Пара відпочиває в Домінікані
Зірка реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина, яка відпочиває в Домінікані, опублікувала чуттєве фото зі своїми обранцем Олександром Еллертом.
В Instastories Мішина розмістила знімок, який зробила вранці, коли вони з Еллертом ще ніжилися в ліжку.
"Доброго коханого ранку", – підписала кадр Ксенія.
Ксенія відпочиває в Домініканській Республіці разом зі своїм обранцем – Олександром Еллертом, зі своїм сином Платоном і дочкою Еллерта – Еліною.
Мішина довго чекала, коли вони всі разом відправляться у відпустку. Актриса щодня публікує нові фото і відео з відпочинку в соцмережах.
Раніше ми писали, що Олександр Еллерт пожартував над Ксенією Мішиною, яка поділилася своїми емоціями стосовно відпустки в сонячній Домінікані.
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