Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

Пара відпочиває в Домінікані

Зірка реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина, яка відпочиває в Домінікані, опублікувала чуттєве фото зі своїми обранцем Олександром Еллертом.

В Instastories Мішина розмістила знімок, який зробила вранці, коли вони з Еллертом ще ніжилися в ліжку.

"Доброго коханого ранку", – підписала кадр Ксенія.

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія відпочиває в Домініканській Республіці разом зі своїм обранцем – Олександром Еллертом, зі своїм сином Платоном і дочкою Еллерта – Еліною.

Мішина довго чекала, коли вони всі разом відправляться у відпустку. Актриса щодня публікує нові фото і відео з відпочинку в соцмережах.

Раніше ми писали, що Олександр Еллерт пожартував над Ксенією Мішиною, яка поділилася своїми емоціями стосовно відпустки в сонячній Домінікані.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися