Леся Нікітюк на Мальдівах навчила місцевих жителів української мови: відео

Співробітники готелю влаштували Лесі приємний сюрприз

Телеведуча Леся Нікітюк, як і багато українських знаменитостей, в цьому році для відпочинку вибрала Мальдіви. Нещодавно вона продемонструвала струнку фігуру на пляжі, а ми її порівняли з look'ом Олі Полякової. Тепер Леся почала навчати місцевих української мови.

В Instastories зоряна блондинка опублікувала відео, де показала свій готельний номер.

"Щоб ви розуміли, Леся Іванівна тут часу дарма не втрачала, а вчила місцевих жителів розмовляти українською мовою. Сама толком не вміє, а їх навчила", – сміється Леся.

Леся Нікітюк Відео: instagram.com/lesia_nikituk

Після цього Никитюк продемонструвала своє ліжко з покривалом, на якому співробітники готелю українською написали "доброго ранку".

"Я думала, що він мені в останній день відпустки напише: "Все, досить, вали звідси, Іванівно. Game over", а він написав "доброго ранку". Так приємно, не хочеться їхати", – ділиться щаслива Никитюк.

Раніше Леся Нікітюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії.

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