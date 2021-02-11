Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке": видео

Никитюк четко дала понять, что не собирается становиться новой "Холостячкой"

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно научила местных жителей на Мальдивах писать по-украински, заявила, что не примет участие в романтическом реалити "Холостячка".

Кстати, говоря о романтике, мы тут подготовили 14-классных идей, как провести День всех влюбленных, который уже на носу. С кем Леся будет отмечать День святого Валентина мы пока не знаем, но она уж точно не планирует искать себе женихов на шоу.

"Нет, я не буду принимать участие в шоу "Холостячка", потому что, мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и видели", – с юмором ответила Леся своим подписчикам в Instastories.

О "Холостячке" Леся спросили сразу несколько подписчиков – на каждый вопрос ведущая ответила отрицательно.

Леся Никитюк Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, что в первом сезоне шоу "Холостячка" принимала участие актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина. Сейчас она отдыхает с Александром Эллертом и детьми в Доминикане. К слову, именно там Ксения встретила певицу Ирину Федишин, с которой они обсудили секреты проекта "Холостяка".

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