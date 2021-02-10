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Мішина розповіла Федишин секрети проєкту "Холостячка": "Все погано"

Сьогодні, 18:17

Ірина та Ксенія зустрілися на відпочинку в Домінікані

"Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно показала фото в ліжку в Олександром Еллертом, зустрілася на відпочинку в Домінікані зі співачкою Іриною Федишин. Артистки вже встигли сім'ями познайомитися ближче і тепер проводять час разом.

В Instastories Олександр Еллерт показав, як вони з Ксенією відпочивають з новими друзями.

Схоже, День святого Валентина Ксенія Мішина та Олександр Еллерт святкуватимуть в Домінікані. А ось якщо ви ще не придумали, як здивувати свою кохану людину- ми підготували кілька оригінальних ідей до 14 лютого.

На опублікованому відео можна побачити, що Ксенія і Ірина сидять на лежаках у купальниках і сміються.

Ксенія Мішина та Ірина Федишин в Домінікані
Відео: instagram.com/ellert_a

На початку відео актриса говорить: "Все погано". Олександр Еллерт відразу прокоментував слова своєї обраниці "Секретики розповідаємо про "Холостячку".

Ірина Федишин відразу ж підтримала переможця проєкту: "Ксюшо, розкажи всі секретики! А нам так цікаво, ми так слухаємо".

Ксенія засміялася і лише додала: "Таке не можна знімати".

Раніше ми розповідали, що Олександр Еллерт потролив Ксенію Мішину.

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