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Оля Полякова шокувала жахливим виглядом своєї квартири: ремонту приходить "хана"

Сьогодні, 14:59

Артистка стикається з цією проблемою з року в рік

Співачка Оля Полякова, яка після своїх скандальних заяв потролила саму себе в прямому ефірі, приголомшила підписників станом своєї квартири у Києві.

Артистка записала серію Instagramstories, в яких показала, як бурульки, які тануть на сонці та скупчуються на даху, протікають в її квартиру. Співачка обурено зазначила, що це відбувається вже не перший рік, але її звернення в ЖЕК не приносять результатів.

"Ось це все падає, капає сюди. Подивіться. У ЖЕК дзвоню, вони навіть не беруть слухавку. Печерська районна адміністрація – нікого не цікавить", – сказала Оля Полякова.

Оля Полякова показала бурульки за вікном квартири
Оля Полякова показала бурульки за вікном квартири
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка додала, що це може закінчитися плачевно, адже під будинком ходять люди, на яких може впасти цей лід.

Скріншот Instagram

У ролику Оля Полякова показала стелю своєї квартири, додавши, що її дорогому ремонту настає кінець.

Ремонт квартири артистка зробила навесні минулого року.

Квартира Олі Полякової
Відео: instagram.com/polyakovamusic

Раніше Тіна Кароль зізналася, що використовувала скандал з Поляковою для реклами пісні. Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова назвала колегу "плакальницею на похоронах".

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