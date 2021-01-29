За 12,5 млн доларів. Заглянемо всередину нового особняка соліста Coldplay і Дакоти Джонсон

Ласкаво просимо в зірковий будинок у Малібу

Зірка фільму "50 відтінків сірого"Дакота Джонсон і соліст Coldplay Кріс Мартін офіційно з'їжджаються. Пара почала зустрічатися у 2017 році та тепер їхні стосунки переходять на новий рівень. Джерело повідомило виданню E! Online, що зірки переїхали в новий будинок у Малібу, в Каліфорнії, вартістю у 12,5 мільйона доларів! Ймовірно, що будинок купив сам Кріс Мартін, а саме житло знаходиться недалеко від його інших апартаментів.

Як же виглядає будинок зсередини та на що "пішли" мільйони? Пропонуємо зазирнути всередину.

Кріс Мартін і Дакота Джонсон купили будинок Фото: Getty Images

З боку будинок виглядає дуже мило і лаконічно. Спочатку навіть і не спаде на думку, що житло коштує 12,5 мільйона доларів, але подивімся далі.

Будинок Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна / Mega Фото: usmagazine.com

До речі, з будинку видно океан, який знаходиться в пішій доступності. Але внутрішній двір з величезним басейном, спа і лежаками – це відмінна альтернатива, якщо не хочеться нікуди йти.

Будинок Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна / Mega Фото: usmagazine.com

Поглянувши на інтер'єр будинку стає зрозуміло, на що пішли 12,5 мільйона доларів. Як пише видання E! Online, тут шість спалень і дев'ять ванних кімнат. Вітальня виглядає ще більш просторою завдяки оформленню у світло-коричневих відтінках.

Будинок Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна / Mega Фото: usmagazine.com

Роздільні раковини й туалетні столики – ідеальний варіант для тих, хто не хоче боротися за місце перед дзеркалом. З ванної відкривається вид на зелений задній двір.

Будинок Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна / Mega

Як видно, Дакоті Джонсон і Крісу Мартіну подобається затишний і простий дизайн. У такій спальні є все, що необхідно: камін, вбудовані в стіну полки з дровами, подвійні двері на терасу, м'який куточок для читання книги з освіжаючим напоєм в руці.

Будинок Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна / Mega Фото: usmagazine.com

А якщо вводять локдаун або ж просто хочеться влаштувати перегляд фільму для двох або тільки з друзями, домашній затишний кінотеатр тут теж є.

Будинок Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна / Mega Фото: usmagazine.com

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