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Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

Сьогодні, 16:36

Акторку зняли під час зйомок фільму в Німеччині

У Німеччині тривають зйомки фільму "Спенсер" про принцесу Діану, в ролі якої знімається зірка "Сутінків" Крістен Стюарт. Здається, це буде нова гучна роль у фільмографії акторки, адже шанувальники вже щосили обговорюють її неймовірну схожість з королівською особою. Після того як ми побачили перший образ Крістен Стюарт в ролі знаменитої леді Ді, з'явилося пару нових фото зі знімального майданчика.

Як повідомляє Daily Mail, Крістен Стюарт сфотографували на зйомках в готелі у Франкфурті, в Німеччині.

Скріншот Daily Mail

30-річна зірка була на диво схожа на покійну принцесу Діану: та ж культова стрижка з пишною зачіскою і кремова блузка.

Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани
Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани
Фото: twitter.com/ConverseStew

Під час фільмування однієї зі сцен Крістен Стюарт брала сумку і йшла від вікна.

Образ акторки дійсно дуже нагадує її персонажа.

Принцеса Діана – зліва, Крістен Стюарт на зйомках – справа
Принцеса Діана – зліва, Крістен Стюарт на зйомках – справа
Фото: Getty Images, Скріншот из Daily Mail

Сюжет фільму "Спенсер" розгорнеться під час одного вік-енду в 90-і роки, коли під час святкування Різдва в маєток Сандрінгемі в Норфолку принцеса Діана вирішила розірвати стосунки з принцом Чарльзом.

Прем'єра фільму запланована на осінь 2021 року.

Раніше повідомлялося, що дизайнери весільної сукні принцеси Діани судяться через ескізи культового наряду.

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