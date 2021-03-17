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Королівська родина розлючена через новий вчинок принца Гаррі і Меган Маркл

Сьогодні, 16:05

У Букінгемському палаці вже встигли відреагувати на нову витівку герцогів Сассекських

Не вщухли ще пристрасті навколо відвертого інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі , як ця бунтівна пара знову відзначилася.

Герцоги Сассекські "злили" інформацію американській телеведучій Гейл Кінг про розмову принца Гаррі з батьком і братом після резонансного інтерв'ю.

"Мені сказали, що ця розмова була непродуктивна. Але вони раді, що хоча б почали її", – сказала телеведуча в ефірі CBS.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Також Гейл розповіла, що з Меган Маркл королівська сім'я досі не зв'язалася.

Те, що новина про приватну розмову просочилася в пресу розлютило британських монархів. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на королівське високопоставлене джерело.

"Жодна з сімей – королева, принц Уельський, герцог і герцогиня Кембриджські – не коментуватимуть приватні розмови", – сказало джерело.

Зазначається, що цей вчинок королівська сім'я розцінила, як "серйозне зловживання довірою".

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі збирається приїхати до Лондона після скандального інтерв'ю.

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