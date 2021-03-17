Королевская семья в ярости из-за нового поступка принца Гарри и Меган Маркл
В Букингемском дворце уже успели отреагировать на новую выходку герцогов Сассекских
Не утихли еще страсти вокруг откровенного интервью Меган Маркл и принца Гарри, как эта мятежная пара снова отличилась.
Герцоги Сассекские "слили" информацию американской телеведущей Гэйл Кинг о разговоре принца Гарри с отцом и братом после резонансного интервью.
"Мне сказали, что этот разговор был непродуктивным. Но они рады, что хотя бы начали его", – сказала телеведущая в эфире CBS.
Также Гейл рассказала, что с Меган Маркл королевская семья до сих пор не связалась.
То, что новость о частном разговоре просочилась в прессу разозлило британских монархов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского высокопоставленного источника.
"Ни одна из семей – королева, принц Уэльский, герцог и герцогиня Кембриджские – не будут комментировать частные разговоры", – сказал источник.
Отмечается, что этот поступок королевская семья расценила, как "серьезное злоупотребление доверием".
Ранее мы рассказывали, что принц Гарри собирается приехать в Лондон после скандального интервью.
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