Королевская семья в ярости из-за нового поступка принца Гарри и Меган Маркл

В Букингемском дворце уже успели отреагировать на новую выходку герцогов Сассекских

Не утихли еще страсти вокруг откровенного интервью Меган Маркл и принца Гарри, как эта мятежная пара снова отличилась.

Герцоги Сассекские "слили" информацию американской телеведущей Гэйл Кинг о разговоре принца Гарри с отцом и братом после резонансного интервью.

"Мне сказали, что этот разговор был непродуктивным. Но они рады, что хотя бы начали его", – сказала телеведущая в эфире CBS.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Также Гейл рассказала, что с Меган Маркл королевская семья до сих пор не связалась.

То, что новость о частном разговоре просочилась в прессу разозлило британских монархов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского высокопоставленного источника.

"Ни одна из семей – королева, принц Уэльский, герцог и герцогиня Кембриджские – не будут комментировать частные разговоры", – сказал источник.

Отмечается, что этот поступок королевская семья расценила, как "серьезное злоупотребление доверием".

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри собирается приехать в Лондон после скандального интервью.

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