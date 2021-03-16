99-річний чоловік Єлизавети II вперше з'явився на публіці після лікарні. Його не впізнати

Принца Філіпа виписали з лікарні

Через місяць після госпіталізації 99-річного принца Філіпа виписали з лікарні. Про це повідомляє Daily Mail.

Папарацці зняли принца Філіпа, коли він сідав у машину. Зазначається, що після найтривалішого перебування в лікарні чоловік Єлизавети II возз'єднається з сім'єю в Віндзорському замку. Тако ж очукується офіційна заява Букінгемського палацу.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 99-річний герцог Единбурзький переніс операцію на серці і відновлювався в приватній лікарні ім. короля Едварда VII, що вже називали хорошим знаком. Королівська родина не ділилася подробицями стану здоров'я чоловіка Єлизавети II, тільки Вільям дав невеликий коментар і повідомив, що принц Філіп у порядку

Раніше ми розповідали, що принц Філіп відмовився відзначати 100-річний ювілей. Королівська родина розглядає варіант святкування ювілею в приватному порядку.

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