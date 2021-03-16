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З'ясувалося, які заборони у Меган Маркл і її мами були в Лондоні

Сьогодні, 17:49

З'явилися нові подробиці про життя Меган в королівській родині

Хоч Меган Маркл не збирається повертатися в королівську сім'ю, але все більше новин з'являється про її життя в Лондоні. Поки Букінгемський палац розбирається, чи знущалася дружина принца Гаррі над королівським персоналом, інсайдер розповів, що і Меган Маркл жилося несолодко через деякі правила.

Як пише Mirror, герцогиня Сассекська відчувала себе ізольованою від зовнішнього світу. Наприклад, коли до Меган після народження сина Арчі приїхала мама в гості, то діяли жорсткі правила і було заборонено залишати Фрогмор-котедж, на той момент резиденцію герцогів Сассекському.

Меган Маркл і її мама Дорія Регланд
Меган Маркл і її мама Дорія Регланд
Фото: Getty Images

Таку заборону в палаці пояснили тим, що Меган не варто зайвий раз потрапляти на очі преси.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі збирається приїхати до Лондона влітку.

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