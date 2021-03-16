Принц Гаррі після скандального інтерв'ю збирається приїхати до Лондона
Поїздка запланована на літо
Про приїзд принца Гаррі в Лондон говорять вже не перший місяць . Навіть після резонансного інтерв'ю онук Єлизавети II не збирається змінювати плани.
Як пише Vanity Fair , принц Гаррі планує приїхати в липні на відкриття пам'ятника принцеси Діани в Кенсингтонському палаці.
Також принц Гаррі відновив спілкування з принцом Вільямом, правда, поки тільки по переписці. Як зазначає джерело, наближене до герцога Кембріджського, що принц Вільям вітає приїзд Гаррі до Лондона.
Але ось возз'єднання перед камерами не варто чекати.
"Вільям і Гаррі настільки далеко один від одного, наскільки це можливо – емоційно і фізично. Їхні стосунки натягнуті. Вільям злиться на Гаррі після інтерв'ю Опри ... Буде потрібно багато роботи, щоб все виправити ", – розповіло джерело.
раніше Мішель Обама висловилася про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.
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