Принц Гаррі після скандального інтерв'ю збирається приїхати до Лондона

Поїздка запланована на літо

Про приїзд принца Гаррі в Лондон говорять вже не перший місяць . Навіть після резонансного інтерв'ю онук Єлизавети II не збирається змінювати плани.

Як пише Vanity Fair , принц Гаррі планує приїхати в липні на відкриття пам'ятника принцеси Діани в Кенсингтонському палаці.

Також принц Гаррі відновив спілкування з принцом Вільямом, правда, поки тільки по переписці. Як зазначає джерело, наближене до герцога Кембріджського, що принц Вільям вітає приїзд Гаррі до Лондона.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Але ось возз'єднання перед камерами не варто чекати.

"Вільям і Гаррі настільки далеко один від одного, наскільки це можливо – емоційно і фізично. Їхні стосунки натягнуті. Вільям злиться на Гаррі після інтерв'ю Опри ... Буде потрібно багато роботи, щоб все виправити ", – розповіло джерело.

раніше Мішель Обама висловилася про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися