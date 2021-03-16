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Принц Гаррі після скандального інтерв'ю збирається приїхати до Лондона

Сьогодні, 13:10

Поїздка запланована на літо

Про приїзд принца Гаррі в Лондон говорять вже не перший місяць . Навіть після резонансного інтерв'ю онук Єлизавети II не збирається змінювати плани.

Як пише Vanity Fair , принц Гаррі планує приїхати в липні на відкриття пам'ятника принцеси Діани в Кенсингтонському палаці.

Також принц Гаррі відновив спілкування з принцом Вільямом, правда, поки тільки по переписці. Як зазначає джерело, наближене до герцога Кембріджського, що принц Вільям вітає приїзд Гаррі до Лондона.

Принц Гаррі
Принц Гаррі
Фото: Getty Images

Але ось возз'єднання перед камерами не варто чекати.

"Вільям і Гаррі настільки далеко один від одного, наскільки це можливо – емоційно і фізично. Їхні стосунки натягнуті. Вільям злиться на Гаррі після інтерв'ю Опри ... Буде потрібно багато роботи, щоб все виправити ", – розповіло джерело.

раніше Мішель Обама висловилася про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

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