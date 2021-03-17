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Кейт Міддлтон відреагувала на скандальне зізнання Меган Маркл

Сьогодні, 11:08

Інтерв'ю Меган Маркл дуже засмутило Кейт Міддлтон

Про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон ніколи не були подругами – знали всі. Під час того самого резонансного інтерв'ю герцогиня Сассекському не упустила можливість розповісти про складні стосунки з дружиною принца Вільяма. Через два тижні інсайдер оприлюднив реакцію Кейт Міддлтон на одкровення Меган Маркл.

Як пише OK! Magazine з посиланням на королівську експертку Кетті Нікол, герцогиня Кебріджская була засмучена, що в пресу просочилася ця історія. Вони ніколи не хотіла, щоб в ЗМІ потрапляла якась інформація про стосунки з Меган.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Кейт така стримана і поважає своє особисте життя. Ви ніколи не почуєте про її сварку з будь-ким, тому що вона дуже делікатно ставиться до інших. Кейт і Вільям відчувають, що вони були дуже привітні до Меган і Гаррі. Будь-які звинувачення проти монархії – це звинувачення проти їх сім'ї. Це боляче, і вони розчаровані ", – розповіла королівська експерка.

За словами Кетті, є різні версії цієї історії, але до цього вже марно повертатися.

"Існують різні версії історії подружок нареченої, а не тільки та, яку розповіла Меган. Кейт думала, що інцидент вичерпано, тому принизливо повертатися до цього знову. Кейт не в змозі відповісти, а Меган і Гаррі це знають", – сказала Нікол.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Меган заявила, що Кейт напередодні весілля змусила її плакати тому, що вони не зійшлися в виборі кольору суконь для дівчаток, які повинні були нести букети під час весільної церемонії, але після цього Кейт вибачилася, і навіть послала їй квіти.

Раніше ми розповідали, які заборони були у Меган Маркл і її мами в Лондоні.

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