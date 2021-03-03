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Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

Сьогодні, 13:21

Знаменитий продюсер не став приховувати своє обурення

Не тільки соцмережі бурхливо відреагували на новину про те, що ексучасник українського реаліті "Холостяк" Нікіта Добринін став ведучим російського аналога цього шоу, де головним героєм нового сезону став Тіматі.

Сам Нікіта поки це ніяк не коментує, проте багато його підписників і навіть представники шоу-бізнесу вже встигли прокоментувати ситуацію.

Так, відомий український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк різко висловився щодо того, що Нікіта вирішив стати ведучим шоу країни-агресора.

"Молодий, талановитий і безчесний – це краще, ніж просто молодий і талановитий, – подумав він...своєю дупою", – прокоментував Кондратюк у Facebook.

Скріншот: Facebook

"У цьому проєкті я знаю все до дрібниць, знаю, як вчинити краще, що підказати холостяку, направити його в якихось моментах, як його підтримати – що вкрай важливо! Холостякові дуже потрібна підтримка на проєкті", – цитує слова Добриніна одне з російських видань.

Нагадаємо, Нікіта Добринін був учасником дев'ятого сезону українського "Холостяка". У фіналі він вибрав Дашу Квіткова. Вони стали єдиною парою в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проєкту. Скоро вони вперше стануть батьками.

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