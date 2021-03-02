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Микита Добринін – ведучий російського "Холостяка": як відреагували в Мережі

Сьогодні, 19:26

Не всі схвально поставилися до новини про участь української зірки в російському проєкті

Герой дев'ятого сезону української "Холостяка" Нікіта Добринін став ведучим російської версії проєкту. Відомо, що в російському шоу "Холостяк" в новому сезоні Нікіта допомагатиме шукати кохання реперу Тіматі. При цьому в Мережі думки розділилися на два табори. Одні визнали вчинок Микити Добриніна зрадою до України, інші ж – зраділи, що побачать його в шоу як ведучого.

Останніми роками українські зірки, які погоджуються виступати в Росії або брати участь в місцевих шоу, нерідко потрапляють під хвилю гніву і хейта. Подивимося, що пишуть у соцмережах на рахунок участі Добриніна в російському шоу "Холостяк".

Нікіта Добринін і Тіматі
Нікіта Добринін і Тіматі
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Прямо в коментарях під свіжим постом Нікіти Добриніна в Instagram написали:

"Здається мені, пора вам починати збирати валізи в Росію".

Скріншот Instagram

"Сумно. Зрозуміло, що гроші потрібні всім, але не в Русь же! Вчинки кажуть за людей. Значить йому пофіг, де заробляти".

Скріншот Instagram

"Ну, якщо тут не потрібний, треба хоч десь гроші заробляти. У нього скоро спадкоємець народиться, гроші й потрібні. Куди покликали, туди і побіг", – написали в коментарях.

"Сумно... Все-таки така ситуація в країні... і тут "наш" і "туди"...".

"Це неправильно. У нас війна на сході".

Скріншот Instagram

Однак були й ті користувачі, які зраділи, що побачать Нікіту Добриніна як ведучого російського "Холостяка".

"Яка ж це приємна новина. Нікіто, тримаємо за тебе кулачки".

"Клас, дуже рада, що буде Нікіта. Він кращий".

"Здорово, Нікіта молодець. Чекаємо".

"Нікіта класний. Думаю, з ним передача заграє новими барвами".

Скріншот Instagram

Деякі користувачі, до слова, щойно дізналися про цю новину і поцікавилися у самої дружини Нікіти, Дар'ї Квіткової.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що раніше українська співачка MARUV була помічена в компанії Кіркорова і Ані Лорак у Москві.

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