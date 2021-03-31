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Єлизавета II вперше після скандального інтерв'ю вийшла в світ

Сьогодні, 15:25

Зараз королева рідко виходить у світ

Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ . 94-річна королева Британії відвідала захід в Сурреї з нагоди сторіччя Королівських військово-повітряних сил Австралії. Як пише Surrey Live поява Єлизавети II стало сюрпризом для всіх присутніх.

Зазначається, що це тільки третій вихід королеви в світ з березня 2020 року. Так Єлизавета II проводить онлайн – аудієнції з Віндзорського замку, де вони з принцом Філіпом знаходяться з початку пандемії.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Для свого рідкісного виходу Єлизавета II вибрала пальто фісташки кольору і капелюх в тон, який було прикрашена штучними квітами. На публіці королева з'явилася без маски, так як захід проводився під відкритим небом.

Раніше ми розповідали, що насправді думає королева про гучне інтерв'ю.

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