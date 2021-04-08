Леопардова маска і пухнасті капці – такою герцогиню Корнуольську ви ще не бачили

Їй точно 73?

Розповідаючи про модні провали королівських осіб, ми згадували суперечливі капелюшки герцогині Корнуольської. А ось стосовно її нового образу нарікань немає. Для відвідування мечеті Уайтман-роуд у Лондоні 73-річна дружина принца Чарльза обрала досить консервативне вбрання. Ну, якби не два аксесуари – маска для обличчя з леопардовим принтом і волохаті капці.

Камілла, герцогиня Корнуольска Фото: Getty Images

Камілла з'явилася на публіці в чорному кейпі та лаконічній сукню, під яку вдягнула білу сорочку. Образ доповнили щільні чорні колготки, шкіряні рукавички і біла хустка. Щоправда, першим в очі впадає зовсім не це. Сміливим акцентом монохромного комплекту стала леопардова маска. Посилили "хижий" ефект і пухнасті капці. У них вона перевзулася перед входом до мечеті.

Фото: Getty Images

Тим, у кого статусу герцогині поки немає, хутряні капці (або шльопанці) можна носити прямо в місті. Стильні варіанти шукайте у брендів UGG і Oysho.

UGG, 2899 грн Фото: answer.ua

UGG, 2699 грн Фото: answer.ua

Oysho, 999 грн Фото: oysho.com

До речі, вчора донька Сінді Кроуфорд показала, як носити ще один комфортний тренд – легінси.

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