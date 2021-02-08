Єлизавета II більше не найпопулярніша королівська особа

Рейтинг симпатій очолив принц Вільям

Хто самий ледачий в королівській родині ми вже знаємо, тепер названо ім'я найпопулярнішої королівської особи. Перше місце в рейтингу симпатій у британців зайняв принц Вільям. Про це повідомляє Express.

За даними впливової британської маркетингової компанії YouGov Єлизавета II втрачає популярність. Тепер найпопулярнішим членом королівської сім'ї вважається принц Вільям. 73 відсотки проголосували за герцога Кембріджського. Нейтрально до сина принца Чарльза і принцеси Діани відносяться 14 відсотків опитаних, а 10 відсотків – негативно.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Варто відзначити, що в опитуванні YouGov брали участь 15 членів великий королівської сім'ї. Друге місце зайняла Єлизавета II.

Нагадаємо, недавно стало відомо, що принц Гаррі хоче зберегти свої звання і титули.

Раніше ми розповідали, що у принца Вільяма і Кейт Міддлтон з'явився новий член родини.

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