Кім Кардаш'ян і Каньє Вест будуть в суді вирішувати питання про опіку над дітьми

Репер хоче домогтися спільної опіки

Каньє Вест просить через суд дозволити спільну опіку над його чотирма дітьми після того, як він розлучиться з Кім Кардашян .Про це повідомляє HollywoodLife.

Як пише видання, реперу знадобилося майже два місяці, щоб відповісти на заяву про розлучення. Згідно з інформацією джерела, весь цей час Каньє намагався зберегти шлюб із Кім.

"Каньє не поспішав, бо сподівався, що зможе виправити ситуацію. У нього цього не вийшло, тепер він це прийняв. Його найближче оточення поралило йому найняти хорошого юриста і вирішити це питання раз і назавжди, і, на щастя, він нарешті-то прислухався до порад ", – поділилося джерело близьке до репера.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест Фото: Getty Images

Каньє буде добиватися через суд спільної юридичної та фізичної опіки над їх з Кардаш'ян дітьми. Адвокати вже подали всі необхідні для цього документи.

Зазначається, що Кім непроти спільної опіки над дітьми.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У 40-річної Кім і 43-річного Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і псалми.

Раніше Кім Кардаш'яндала перше інтерв'ю після новини про розлучення.

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