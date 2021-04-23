Колишній вітчим Кім Кардаш'ян, який змінив стать, балотується в губернатори Каліфорнії

Кейтлін Дженнер збирає команду і просить підтримки в соцсестях. Трансгендерна жінка вже подала документи і братиме участь у виборах

Кейтлін Дженнер (в минулому – Брюс Дженнер, колишній олімпійський чемпіон і вітчим Кім Кардаш'ян ) має намір стати губернаторкою Каліфорнії. Дженнер вже подала документи, повідомляє The New York Times.

"Каліфорнійці хочуть кращого і заслуговують на краще від губернатора. Занадто довго професійні політики обіцяли занадто багато і не виконували свої завдання. Нам потрібен лідер з баченням і рішучістю, щоб довести цю справу до кінця", – йдеться в заяві Дженнер.

Кім Кардашьян і Кейтлін Дженнер Фото: Getty Images

Кейтлін додала, що незабаром представить каліфорнійцям свою програму, а поки Дженнер публікує в соцмережах повідомлення із закликом підтримати її на майбутніх виборах.

У віці 65 років олімпійський чемпіон Вільям Брюс Дженнер прийняв рішення стати жінкою. З юності він страждав від гендерної дисфорії, проте тричі був одружений з жінками, у шлюбах з якими у нього народилося шестеро дітей. У 2017 році вже Кейт Дженнер перенесла фінальну операцію зі зміни статі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кім Кардаш'ян закрутила роман з відомим співаком.

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