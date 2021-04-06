Шах і мат, Каньє! Кім Кардаш'ян увійшла в ТОП найбагатших людей світу

Журнал Forbes оцінює стан знаменитості в 1 млрд доларів

Кім Кардаш'ян, після розлучення з Каньє Вестом, вперше увійшла до списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Незважаючи на те, що вона займає 2674 місце рейтингу, її дохід оцінюють в один мільярд доларів.

Зазначається, що Каньє Вест випереджає Кім всього на одну сходинку – у нього на 800 мільйонів доларів більше.

Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

Місце в списку мільярдерів Forbes Кардаш'ян забезпечили її власний косметичний бренд KKW Beauty і компанія з виробництва коригуючого білизни Skims. Інша ж частина її доходів виходить із різних інвестицій, в тому числі в нерухомість.

З 2012 року Кім заробляє не менше 10 мільйонів доларів від телешоу, мобільної гри та нерухомості в Каліфорнії. Вона також має дохід з акцій Disney, Amazon, Netflix і Adidas, які Каньє Вест подарував їй на Різдво в 2017 році.

Нещодавно Кім Кардаш'ян увійшла в список найпривабливіший знаменитостей за 40.

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