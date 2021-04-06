Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шах і мат, Каньє! Кім Кардаш'ян увійшла в ТОП найбагатших людей світу

Сьогодні, 17:36

Журнал Forbes оцінює стан знаменитості в 1 млрд доларів

Кім Кардаш'ян, після розлучення з Каньє Вестом, вперше увійшла до списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Незважаючи на те, що вона займає 2674 місце рейтингу, її дохід оцінюють в один мільярд доларів.

Зазначається, що Каньє Вест випереджає Кім всього на одну сходинку – у нього на 800 мільйонів доларів більше.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Місце в списку мільярдерів Forbes Кардаш'ян забезпечили її власний косметичний бренд KKW Beauty і компанія з виробництва коригуючого білизни Skims. Інша ж частина її доходів виходить із різних інвестицій, в тому числі в нерухомість.

Читайте також:
Каньє Веста назвали найбагатшим темношкірим, але Forbes це заперечує

З 2012 року Кім заробляє не менше 10 мільйонів доларів від телешоу, мобільної гри та нерухомості в Каліфорнії. Вона також має дохід з акцій Disney, Amazon, Netflix і Adidas, які Каньє Вест подарував їй на Різдво в 2017 році.

Нещодавно Кім Кардаш'ян увійшла в список найпривабливіший знаменитостей за 40.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Тихого розлучення не буде: Каньє Уест обірвав всі контакти з Кім Кардаш'ян Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною в світі Дуа Ліпа стала найвпливовішою зіркою за версією Time: що відомо про співачку
рейтинг Кім Кардаш'ян Forbes
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию

Популярні статті

Сьогодні, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Сьогодні, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

Новини партнерів

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти