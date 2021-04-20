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Кім Кардаш'ян закрутила роман з відомим співаком – ЗМІ

Сьогодні, 19:15

Знаменитість побачили в компанії колумбійського співака Малуми і тепер всі думають, що вони зустрічаються

Схоже, Кім зовсім не збирається сумувати за Каньє Вестом. Після того як репер заявив про своє бажання зустрічатися з художницею, його колишню помітили в Майамі зі співаком Малумою. Пара разом з'явилася на вечірці, пише The Sun. Звичайно, шанувальники Кардаш'ян впевнені, що у неї новий роман.

У сторіс Кім опублікувала спільне фото з Малумою, після чого її фанати написали десятки, а може й сотні, твітів про те, що зірки зустрічаються.

Фото: instagram.com/kimkardashian/

На тлі всіх чуток джерело видання стверджує, що Кім і Малума "просто друзі" і мають багато спільних друзів. "У цьому немає нічого романтичного", – додав інсайдер.

При цьому 27-річний виконавець зараз не в стосунках. Хіба що з Кім Кардаш'ян) Але про це ми поки точно не знаємо.

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А що ж Каньє?

Репер Каньє Вест
Репер Каньє Вест
Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Каньє Вест ще не давав приводу для чуток про нові стосунки. Але нещодавно стало відомо, що репер першим хотів подати на розлучення з Кім.

ЗМІ писали, що ініціатором розривав була Кардаш'ян, але джерело з оточення Каньє говорить наступне: "Насправді це він рік говорив, що у них немає нічого спільного, крім дітей, і він хотів піти. Вона зробила все можливе, щоб врятувати шлюб. Каньє дозволив Кім першою подати заяву, щоб забезпечити їй гідність".

Раніше повідомлялося, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест будуть в суді вирішувати питання про опіку над дітьми .

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