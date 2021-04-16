Моделі набридли: після розриву з Кім Каньє Вест хоче зустрічатися із художницею

Репер заявив, що готовий до нових відносин. Біля себе він бачить людину, з якою зможе "бути на одній хвилі"

Інсайдери розповіли, що Каньє вже не проти побачень і нових стосунків, незважаючи на те, що шлюборозлучний процес з Кім не завершений. Але тепер 43-річний репер в пошуках повної протилежності Кардаш'ян.

Вест шукає "художницю або творчу особистість", яка допоможе задовольнити його емоційні потреби в стосунках, щоб "вони могли говорити одне з одним на одній мові", пише Page Six.

Репер Каньє Вест Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Життя Кім і Каньє завжди йшли двома різними шляхами – Вест увесь час проводить в студії, а його екс-кохана розширює свою імперію Кардаш'ян.

Кім Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Зазначимо, що до весілля з Кім Кардаш'ян в 2014 році Каньє Вест зустрічався з моделями Шанель Іман та Ембер Роуз. Також ходили чутки, що він зустрічався з Селітою Ібенкс і був заручений з дизайнеркою Алексіс Файфер в 2006 році.

Раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян увійшла в ТОП найбагатших людей світу.

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