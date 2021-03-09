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Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 11:08

Герцогиня Кембриджська провела онлайн-зустріч

Всі з нетерпінням чекали інтерв'ю Меган Маркл і принц Гаррі , яке очікувано стало найбільш обговорюваним. Тепер же всі стежать за реакцією королівської сім'ї. Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю, правда поки онлайн. Відео опублікували на YouTube – каналі королівської сім'ї.

Герцогиня Кембриджська зв'язалася по відео з 21-річною британкою Жасмин Харрісон, яка самотужки перетнула Атлантику на гребному човні за 70 днів. Дружина принца Вільяма назвала Жасмін прикладом для багатьох жінок.

"Ви надихаєте безліч жінок і молодих дівчат піти вашими стопами", – сказала герцогиня Кембриджська.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон
Фото: Скріншот з YouTube

Для виходу Кейт Міддлтон вибрала ніжно-рожеву блузку за 3 000 гривень від бренду Boden і доповнила образ сережками в тон.

Про скандальний інтерв'ю дружина принца Вільяма нічого не сказала. Шанувальники зазначили, що Кейт на публіці трималася добре. Також в Мережі є версія, що опубліковане відео записано заздалегідь.

Варто зазначити, що Кейт і принц Вільям були не в захваті від бажання герцогів Сассекських дати відверте інтерв'ю.

Велике про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принц Гаррі в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл звинуватила Кейт Міддлтон в поширенні фейків.

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