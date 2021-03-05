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Меган Маркл впевнена, що Кейт Міддлтон навмисно поширювала про неї фейки

Сьогодні, 16:21

Пристрасті в королівській родині розпалюються

Здається, починається справжня війна між Меган Маркл з принцом Гаррі і королівською сім'єю. Днями королева Єлизавета ІІ відреагувала на промо відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вїнфрі. Після цього вийшов ще один ролик, де Меган публічно звинуватила британську королівську сім'ю в наклепі.

Тепер всі обговорюють той факт, що Меган Маркл звинуватила герцогиню Кембріджську, герцогиню Корнуольську і принца Чарльза у тому, що вони зливали інформацію про неї пресі, коли Маркл ще була членом королівської сім'ї. Про це пише The Daily Mail.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Багато хто пам'ятає гучну ситуацію з сукнями, коли Меган Маркл нібито довела Кейт Міддлтон до сліз після примірки вбрання для подружок нареченої перед їхнім із Гаррі весіллям.

Ще один інцидент, який обговорювали ЗМІ, нібито трапився з принцом Гаррі, коли той накричав на королівську костюмерку Анджелу Келлі через весільну тіару Меган.

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Маркл спростувала цю інформацію, наполягаючи на тому, що газети "використовувалися Букінгемським палацом для поширення абсолютно помилкових історій" про неї.

"Меган і Гаррі думали, що чоловіки в сірих костюмах були одержимі їхнім знищенням", – цитує видання слова джерела, який говорив про помічників королівської сім'ї, що поширювали подібні історії журналістам.

У неділю, 7 березня, вийде 90-хвилинне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі. У ньому герцоги відверто розкажуть про те, що відбувалося в королівській родині, про відділення, переїзд та дитину.

Нещодавно повідомлялося, що принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган Маркл і принца Гаррі.

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