Меган Маркл впевнена, що Кейт Міддлтон навмисно поширювала про неї фейки

Пристрасті в королівській родині розпалюються

Здається, починається справжня війна між Меган Маркл з принцом Гаррі і королівською сім'єю. Днями королева Єлизавета ІІ відреагувала на промо відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вїнфрі. Після цього вийшов ще один ролик, де Меган публічно звинуватила британську королівську сім'ю в наклепі.

Тепер всі обговорюють той факт, що Меган Маркл звинуватила герцогиню Кембріджську, герцогиню Корнуольську і принца Чарльза у тому, що вони зливали інформацію про неї пресі, коли Маркл ще була членом королівської сім'ї. Про це пише The Daily Mail.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі Фото: Getty Images

Багато хто пам'ятає гучну ситуацію з сукнями, коли Меган Маркл нібито довела Кейт Міддлтон до сліз після примірки вбрання для подружок нареченої перед їхнім із Гаррі весіллям.

Ще один інцидент, який обговорювали ЗМІ, нібито трапився з принцом Гаррі, коли той накричав на королівську костюмерку Анджелу Келлі через весільну тіару Меган.

Маркл спростувала цю інформацію, наполягаючи на тому, що газети "використовувалися Букінгемським палацом для поширення абсолютно помилкових історій" про неї.

"Меган і Гаррі думали, що чоловіки в сірих костюмах були одержимі їхнім знищенням", – цитує видання слова джерела, який говорив про помічників королівської сім'ї, що поширювали подібні історії журналістам.

У неділю, 7 березня, вийде 90-хвилинне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі. У ньому герцоги відверто розкажуть про те, що відбувалося в королівській родині, про відділення, переїзд та дитину.

Нещодавно повідомлялося, що принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган Маркл і принца Гаррі.

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