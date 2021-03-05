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Чому Єлизавета II може відмовитися від престолу: названа причина

Сьогодні, 19:04

Королівський експерт поділився своєю думкою

Уже кілька тижнів принц Філіп знаходиться в лікарні. Днями стало відомо, що він переніс операцію на серці . Королівська родина не поспішає ділитися подробицями про здоров'я герцога Единбурзького, а в ЗМІ почали з'являтися різні припущення і навіть вже представили, як будуть розвиватися події, якщо принца Філіпа не стане.

Як пише Express, королівський експерт Клайв Ірвінг заявив, що в разі смерті чоловіка Єлизавета II відмовиться від престолу.

"Вона дуже стурбована станом Філіпа, він дуже важливий в її житті, і виникає питання, чи захоче вона залишитися королевою після його смерті", – сказав експерт.

Єлизавета II та принц Філіп
Єлизавета II та принц Філіп
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Раніше джерело з королівського палацу розповів, що зараз вся сім'я молиться за здоров'я 99-річного принца Філіпа.

Варто зазначити, що королівська сім'я майже ніяк не коментує стан здоров'я чоловіка Єлизавети II. Принц Вільям дав невеликий коментар і повідомив, що з принц Філіп в порядку. При цьому ЗМІ сфотографували принца Чарльза, коли він відвідував батька, і зазначили, що він вийшов з лікарні дуже сумним.

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