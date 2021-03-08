Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

8 березня у Великобританії відзначається День Співдружності

8 березня в Великобританії традиційно відзначають День Співдружності. З цієї нагоди королева Єлизавета II виступила зі зверненням до свого народу. Через різницю в часі, її відео було показано раніше за інтерв'ю Меган і Гаррі у Опри Вінфрі.

Її Величність для важливого дня обрала елегантний синій костюм, який прикрасила дорогоцінної брошкою.

Королева Єлизавета II

Скріншот з відео

Образ вона доповнила чорною сумочкою, намистом і перловими сережками.

Читайте також: Королева Єлизавета II та її чоловік зробили щеплення від коронавірусу

Відео було опубліковано в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї.

У своїй промові королева підкреслила важливість підтримки зв'язку з сім'єю і друзями в період випробувань, але не згадала ні принца Гаррі, ні його дружину.

"Ми все як і раніше цінуємо підтримку, великий досвід і знання, які приносить спільна робота, і я сподіваюся, що ми збережемо це оновлене почуття близькості і спільності", – сказала Її Величність.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі розсекретили стать другої дитини.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися