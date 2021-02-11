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Кейт Міддлтон задумалася про зміну зовнішнього вигляду

Сьогодні, 19:41

Герцогиня Кембриджська збирається трохи змінити стиль

Принц Вільям став найпопулярнішим в королівській родині . У Британії вже не перший рік ходять чутки, що саме герцогу Кембріджському Єлизавета II передасть керування. Тому Кейт Міддлтон стала замислюватися про те, як буде виглядати після коронації принца Вільяма.

Напевно Кейт Міддлтон і принц Вільям вже придумали, як проведуть День закоханих. Радимо і вам визначитися, чим здивувати кохану людину в День святого Валентина – наші 14 ненудних ідей.

Як пише Daily Mail , Кейт буде шукати натхнення в образах Єлизавети II. Але також вона не збирається забувати про сучасних дизайнерів – це допоможе герцогині Кембриджська бути ближче до народу.

Дружина принц Вільяма Кейт Міддлтон
Дружина принц Вільяма Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Автор книги "Герцогиня Кембриджська: десятиліття сучасного королівського стилю" Бета Холт уточнила, що члени королівської сім'ї проводять дуже багато часу у себе в палацах і тому громадськість стала менше до них тягнутися.

"Людям необхідна можливість спілкуватися. Члени королівської сім'ї розуміють, що за допомогою одягу цього можна досягти ", – вважає Бета Холт.

Варто зазначити, що в 2020 році Кейт Міддлтон визнали найвпливовішою модницею Британії.

Раніше ми розповідали, яка Кейт Міддлтон в повсякденному житті.

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Кейт Мідлтон принц Вільям Королівська сім'я
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