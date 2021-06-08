Єлизавета II першою дізналася про народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – ЗМІ

Герцоги Сассекські чекали два дні, перш ніж розповісти світу про свою дочку, та королева була однією з перших, хто дізнався про це

Єлизавета II, Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

95-річна королева Великої Британії була проінформована про народження малятка Лілібет Діани ще до того, як про це дізнався весь світ. Друга дитина Меган Маркл і принца Гаррі народився в п'ятницю, 4 червня, хоча офіційно подружжя повідомило цю новину 6 червня.

Меган і Гаррі чекали два дні, перш ніж оголосити про поповнення в родині публічно, а королева Єлизавета II була однією з перших, хто дізнався про це, пише People.

Оскільки герцог і герцогиня Сассекські переїхали до Каліфорнії в минулому році, неясно, коли королева зустрінеться зі своїм 11-м правнуком.

Хоча очікується, що принц Гаррі повернеться до Великої Британії для відкриття 1 липня пам'ятника на честь його покійної матері, принцеси Діани, Меган із дітьми залишаться вдома.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Фото: instagram.com/misanharriman

Свою дочку Меган Маркл і принц Гаррі назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь Єлизавети II і принцеси Діани.

Читайте також: Після народження дочки Меган Маркл і принц Гаррі випустили офіційну заяву

Раніше повідомлялося, що Її Величність незадоволена ім'ям, яке дали дитині. "Лілібет" – прізвисько, яким королеву називали в дитинстві. До недавнього часу єдиною людиною, що використовувала це ім'я, звертаючись до Єлизавети II, був її чоловік – принц Філіп, який помер у квітні цього року.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Ми також розповідали, яке місце в черзі на престол займає дочка Меган Маркл і принца Гаррі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися