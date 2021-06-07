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Єлизаветі II не подобається, що Меган і Гаррі назвали дочку на честь неї

Сьогодні, 17:33

А все через скандальні заяви герцогів Сассекських в тому самому інтерв'ю Опрі Вінфрі

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Незважаючи на те що королівська сім'я привітала Меган Маркл і принца Гаррі з народженням другої дитини, Її Величність незадоволена ім'ям, яке дали дитині. Нагадаємо, що свою дочку герцоги Сассекські назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Про значення імені дочки Меган і Гаррі ми вже розповідали тут. Тепер стало відомо, що вибір онука і його дружини Єлизавета II не оцінила.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Фото: instagram.com/misanharriman

Королівська експертка стверджує, що після скандальних заяв пари в інтерв'ю з Опрою Вінфрі, ім'я Лілібет здається недоречним.

"Я думаю, що вона (Єлизавета II, – ред.) не дуже зраділа цьому, тому що вони (принц Гаррі і Меган, – ред.) дуже грубо ставилися до неї. Не думаю, що це хороша ідея. На мою думку, це досить грубо по відношенню до Її Величності Королеви", – цитує The Daily Mail слова королівської експертки Анджели Левін.

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Вона зазначила, що це дуже особисте прізвисько, яким королеву називали в дитинстві. Крім того, до недавнього часу єдиною людиною, яка використовувала це ім'я, звертаючись до Єлизавети II, був її чоловік – принц Філіп.

Королівська експертка додала, що Гаррі і Меган "принизливо" використали прізвисько королеви.

Про те саме інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі – восьма в черзі на престол.

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