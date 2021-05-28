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Принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у крадіжці 300 тисяч стерлінгів

Сьогодні, 06:57

Розслідуванням їхніх фінансових переказів довелося зайнятися спеціальный комісії з благодійності

Фото: hulldailymail.co.uk

Принца Гаррі і Меган Маркл звинувачують у шахрайстві. З рахунків їхнього благодійного фонду Sussex Royal нібито зникло 300 тисяч фунтів стерлінгів, внесених королівською сім'єю.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Половина зниклої суми, імовірно, пішла на оформлення юридичних паперів для діяльності організації, а от інші гроші, виділені на допомогу нужденним, були переведені на рахунок компанії Travalyst. Цікаво, що 75% акцій в ній належать принцу Гаррі.

Врешті розслідуванням фінансових переказів довелося зайнятися спеціальній комісії з благодійності.

Висновок експертів опублікувало виданням Mirror: "Комісія завершила свою перевірку і з'ясувала, що діяльність благодійної організації була законною і належною".

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До речі, британські таблоїди пишуть, що принцу Гаррі немає потреби красти гроші, оскільки принц Філіп залишив йому в спадок набагато більше: точна сума не розголошується, але ймовірно це 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі заявив про страх за життя Меган Маркл. Крім цього, радники Єлизавети II закликали Гаррі і Меган відмовитися від своїх титулів.

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