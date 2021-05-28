Як Меган Маркл виглядала до весілля з принцом Гаррі: рідкісне архівне фото

Фото було зроблено в 2016 році. На ньому майбутня герцогиня Сассекська позує в сукні подружки нареченої на весіллі своєї близької подруги

Меган Маркл Фото: Getty Images, Pinterest

У Мережі з'явилося архівне фото Меган Маркл ще до весілля з принцом Гаррі, якого разом з дружиною недавно звинуватили в крадіжці великої суми грошей.

Тоді колишня актриса часто ділилася своїми знімками в Instagram. Крім того, близькі друзі також нерідко публікували фото з Маркл. Однак після весілля з принцом Гаррі Меган видалила свій аккаунт. Але деякі фото досі іноді спливають в Мережі.

Нещодавно в соцмережах з'явилося архівне фото Меган Маркл, на якому вона позує в сукні подружки нареченої на весіллі своєї подруги Ліндсі Джилл Рот. Знімок був зроблений в 2016 році в бальній залі готелю St. Regis в Нью-Йорку.

Меган Маркл на весіллі подруги (ліворуч, 2016 рік) і на своєму весіллі (праворуч, 2018 рік) Фото: Getty Images, Pinterest

Ліндсі і Меган познайомилися, будучи студентками Північно-Західного університету, і з тих пір стали близькими подругами. Тому не дивно, що Меган взяла на себе важливу роль на весіллі Ліндсі в серпні 2016 року.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі заявив про страх за життя Меган Маркл.

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