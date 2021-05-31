Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл
Кейт Миддлтон собирается наладить отношения с Меган Маркл несмотря на скандальное интервью герцогов Сассекских
В интервью Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что Кейт Миддлтон довела ее до слез во время подготовки к свадьбе. Супруга принца Уильяма не комментирует обвинения Меган, но по информации источника из дворца, эти слова очень ее расстроили. Но теперь появилась информация. что Кейт Миддлтон хочет наладить отношения с Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Express.
По словам королевского эксперта Камиллы Томини, несмотря на скандальное интервью, герцогиня Кембриджская готова пойти на примирение с супругой принца Гарри ради детей.
Кейт дружит со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом, поэтому она хочет, чтобы Арчи общался с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
"Ее естественный инстинкт – попытаться сгладить ситуацию", – сказала
Ранее Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы.
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