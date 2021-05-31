Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл

Сегодня, 13:24

Кейт Миддлтон собирается наладить отношения с Меган Маркл несмотря на скандальное интервью герцогов Сассекских

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что Кейт Миддлтон довела ее до слез во время подготовки к свадьбе. Супруга принца Уильяма не комментирует обвинения Меган, но по информации источника из дворца, эти слова очень ее расстроили. Но теперь появилась информация. что Кейт Миддлтон хочет наладить отношения с Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Express.

По словам королевского эксперта Камиллы Томини, несмотря на скандальное интервью, герцогиня Кембриджская готова пойти на примирение с супругой принца Гарри ради детей.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Кейт дружит со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом, поэтому она хочет, чтобы Арчи общался с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

"Ее естественный инстинкт – попытаться сгладить ситуацию", – сказала

Ранее Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как Меган Маркл выглядела до свадьбы с принцем Гарри: редкое архивное фото Тренч за 33 тыс. грн и серьги из коллекции Елизаветы II: аристократичный образ Кейт Миддлтон Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 425 тысяч долларов
Кейт Миддлтон Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Відомо, чи разом Заливако із переможницею проєкту
Відомо, чи разом Заливако із переможницею проєкту

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко – СМИ

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

28 маяЗвездно

У кого из звезд были "заначки", а кто пожалел об общем бюджете – откровенные признания

28 маяЗдорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

28 маяВкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Новости партнеров

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять