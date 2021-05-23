Як голосували в фіналі Євробачення: турнірна таблиця

Переможцем конкурсу в 2021 році стала група Måneskin з Італії

У Роттердамі відбувся фінал "Євробачення-2021", де виступили українці Go_A . Переможцем цього року стала італійська група Måneskin, з 524 балами від журі та глядачів.

В цьому році в "Євробаченні-2021" брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників. Фаворитами букмекерів довгий час були Італія, Мальта і Франція. Але, здається, всім давно було відомо, хто переможе на "Євробаченні-2021" в Роттердамі.

Дивіться турнірну таблицю і все результати голосування у фіналі "Євробачення". Нагадаємо, що 50% голосів було від журі конкурсу, а 50% – від глядачів.

Бали від журі в фіналі "Євробачення-2021":

Скріншот: eurovision.tv

А так виглядала підсумкова таблиця голосування:

Скріншот: СТБ

Скільки балів отримала Україна група Go_A?

У першому етапі голосування журі "Євробачення-2021" 19 країн віддали свої бали Україні і тільки Литва розщедрилася на 12 балів. У другому етапі – від глядачів Україна отримала 267 балів. За підсумками конкурсу Go_A увійшли в ТОП-5 переможців конкурсу з 364 балами.

За кого голосувала Україна?

Українське журі, в складі якого були Олександр Пономарьов, alyona alyona та інші, віддало 12 балів Італії, 10 – Латвії, а 8 – Фінляндії.

Ми також докладно розповідали, як пройшов фінал "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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