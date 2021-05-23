Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як голосували в фіналі Євробачення: турнірна таблиця

Сьогодні, 02:07

Переможцем конкурсу в 2021 році стала група Måneskin з Італії

У Роттердамі відбувся фінал "Євробачення-2021", де виступили українці Go_A . Переможцем цього року стала італійська група Måneskin, з 524 балами від журі та глядачів.

В цьому році в "Євробаченні-2021" брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників. Фаворитами букмекерів довгий час були Італія, Мальта і Франція. Але, здається, всім давно було відомо, хто переможе на "Євробаченні-2021" в Роттердамі.

Дивіться турнірну таблицю і все результати голосування у фіналі "Євробачення". Нагадаємо, що 50% голосів було від журі конкурсу, а 50% – від глядачів.

Бали від журі в фіналі "Євробачення-2021":

Скріншот: eurovision.tv

Читайте також:
Італія стала переможцем Євробачення-2021

А так виглядала підсумкова таблиця голосування:

Скріншот: СТБ

Скільки балів отримала Україна група Go_A?

У першому етапі голосування журі "Євробачення-2021" 19 країн віддали свої бали Україні і тільки Литва розщедрилася на 12 балів. У другому етапі – від глядачів Україна отримала 267 балів. За підсумками конкурсу Go_A увійшли в ТОП-5 переможців конкурсу з 364 балами.

За кого голосувала Україна?

Українське журі, в складі якого були Олександр Пономарьов, alyona alyona та інші, віддало 12 балів Італії, 10 – Латвії, а 8 – Фінляндії.

Ми також докладно розповідали, як пройшов фінал "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дивіться виступ італійців Måneskin в фіналі Євробачення-2021 Маніже виступила у фіналі Євробачення-2021: реакція Мережі Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який представляє Італію на Євробаченні
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США

Популярні статті

Вчора, 10:50Фаново

День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

Вчора, 06:51Психо

Гороскоп на сьогодні 22 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, вас чекає романтичне знайомство!

Вчора, 01:04Зірково

Юля Зайка про фінал Холостяка: Серце розірвалося, як кулька, в яку встромили кинджал

Вчора, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

Вчора, 00:03Зірково

Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

21 травняСмачно

Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

21 травняЗірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

21 травняЗірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

21 травняЗірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

21 травняМодно

Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

20 травняЗірково

Євробачення-2021: підопічна Кіркорова з Молдови сексуально станцювала в компанії чотирьох хлопців (відео)

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

20 травняСмачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

20 травняАктуально

ТОП-7 розваг на кожен день тижня: для себе, родини та друзів

20 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

20 травняEvents

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Медики рассказали, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
Медики рассказали, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти