Італія стала переможцем Євробачення-2021

У фіналі "Євробачення" за перемогу боролися 26 учасників. Всього цього року в конкурсі брали участь 39 країн

Італія - переможниця "Євробачення-2021" Фото: скриншот

Настав момент, якого чекали всі фанати "Євробачення" по всьому світу – в фіналі конкурсу, текстову трансляцію якого вів Life Сьогодні, стало відомо ім'я переможця конкурсу. Це гурт Maneskin з Італії, який "підірвав" сцену конкурсу своїм драйвовим виступом!

Це означає, що наступного року конкурс пройде в Італії! Країна стала переможцем вперше з 1990 року!

Måneskin Фото: eurovisionworld.com

Цього року в конкурсі брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників. Фаворитами букмекерів довгий час були Італія (вона займала перше місце), Мальта і Франція.

Maneskin в фіналі Євробачення-2021:

Україну на конкурсі представляв гурт Go_A з піснею ШУМ. Трек гурту став дуже популярним в Європі – його переспівали багато музикантів і навіть одна з учасниць "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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