Відомого актора звинуватили в сексуальних домаганнях. Дівчині, яка заявила на нього, не вірять

Акторка Дар'я Мітічашвілі подала заяву в поліцію. Вона стверджує, що Олександр Головін заліз їй під спідницю

Олександр Головін/Дар'я Мітічашвілі Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13, instagram.com/its.dasha.actress

Акторка Дар'я Мітічашвілі звинуватила зірку серіалу "Кадетство" Олександра Головіна в сексуальних домаганнях. За словами дівчини, вона подала заяву в поліцію, та зазнала критики з боку правоохоронців.

Як розповіла Мітічашвілі на своїй сторінці в Instagram, інцидент стався біля одного з московських барів, де вона відпочивала з друзями. Вийшовши із закладу, Дар'я зіткнулася з Олександром Головіним, який поліз їй під спідницю.

"Мені начхати, наскільки відома людина. Мені начхати на те, що колись він зробив щось корисне. Мені начхати взагалі на всі "пом'якшувальні" моменти. Такого не повинно бути! Не має актор А. Головін лізти своїми брудними руками вам під спідницю. І чистими теж. І навіть в рукавичках, якщо ви не давали згоди! Не мають дівчата, які стоять поруч, усміхатися йому в той момент, коли ти питаєш, чи при своєму він розумі. Не має людина замість вибачень продовжувати поливати тебе помиями", – висловилася артистка.

Пізніше представниця Олександра Головіна спростувала звинувачення Дар'ї Мітічашвілі. "Нікому не відомі артистки просто хочуть попіаритися. Все, більше нічого про це не думаю. Саша точно нікого не домагався. Йому це не треба", – цитує Анну Стародумову П'ятий канал.

А поки Дар'я Мітічашвілі в сториз відбивається від користувачів, що захейтили її, – акторку звинувачують у бажанні попіаритися.

Скріншот: instagram.com/its.dasha.actress

"У нього дівчина є! Вона була з ним у тому ж барі! Дівчина з чудовими зовнішніми даними. Навіщо йому вас домагатися? Не розумію абсолютно ситуацію".

"Хайпонула так хайпонула".

"Ролі не дають! Непопулярна! Так треба було їй обмовити хорошого актора", – пишуть в коментарях на сторінці Мітічашвілі.

Скріншот: instagram.com/its.dasha.actress

Скріншот: instagram.com/its.dasha.actress

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